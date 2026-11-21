Рятувальник на місці російської атаки. Фото: ДСНС

Російські війська атакували ударним безпілотником п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Солоницівка Харківської області. Унаслідок удару постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

Про це повідомили в ДСНС, передає Новини.LIVE.

Реклама

РФ атакувала багатоповерхівку на Харківщині

Після влучання в будинку спалахнула пожежа, яка охопила 250 кв. м.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС

Горіли квартири на четвертому та п’ятому поверхах, а також частина технічного поверху.

Рятувальник на місці російської атаки. Фото: ДСНС

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені інші багатоповерхові та приватні житлові будинки, дачні споруди й легкові автомобілі.

Читайте також:

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: ДСНС

На місці працювали підрозділи ДСНС. До ліквідації наслідків удару залучили кінологів, саперів, психологів, офіцерів-рятувальників громади та вогнеборців місцевої пожежної команди.

Як повідомляли Новини.LIVE, вранці 20 листопада російський безпілотник "Молнія" влучив у діагностичне відділення лікарні в Шевченківському районі Харкова. Унаслідок вибуху пошкоджено дах, медичні кабінети, обладнання та внутрішні приміщення закладу.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 листопада російські війська обстріляли Ізюм на Харківщині з реактивної системи залпового вогню. Унаслідок удару повністю зруйновано один із під’їздів багатоповерхівки, пошкоджено ще близько п’яти житлових будинків.