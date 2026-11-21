Спасатель на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

Российские войска нанесли удар с помощью ударного беспилотника по пятиэтажному жилому дому в поселке Солоницивка Харьковской области. В результате удара пострадали 11 человек, в том числе двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Новини.LIVE.

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Россия атаковала многоэтажное здание в Харьковской области

После попадания в здании вспыхнул пожар, охвативший 250 кв. м.

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС

Горели квартиры на четвёртом и пятом этажах, а также часть технического этажа.

Спасатель на месте российского удара. Фото: ГСЧС

Кроме того, в результате атаки повреждены другие многоэтажные и частные жилые дома, дачные постройки и легковые автомобили.

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Спасатели на месте российской атаки. Фото: ГСЧС

На месте работали подразделения ГСЧС. К ликвидации последствий удара привлекли кинологов, саперов, психологов, офицеров-спасателей общины и пожарных местной пожарной команды.

Как сообщали Новини.LIVE, утром 20 ноября российский беспилотник "Молния" попал в диагностическое отделение больницы в Шевченковском районе Харькова. В результате взрыва были повреждены крыша, медицинские кабинеты, оборудование и внутренние помещения учреждения.

Как сообщали Новини.LIVE, 19 ноября российские войска обстреляли Изюм в Харьковской области из реактивной системы залпового огня. В результате удара полностью разрушен один из подъездов многоэтажного дома, повреждены еще около пяти жилых домов.