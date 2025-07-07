Терехов розповів про наслідки атаки дронів на Харків по Холодногірському району

Рятувальники в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини

В понеділок, 7 липня, Харків зазнав чергової масованої атаки ворожими дронами-камікадзе "Shahed". Лише впродовж приблизно 10 хвилин було зафіксовано шість влучань безпілотників. Усі удари припали на житлові райони та вулиці міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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За словами міського голови, в Холодногірському районі внаслідок одного з влучань зайнявся дах будівлі. Поряд з місцем удару зазнали пошкоджень житлові будинки, повністю знищено кілька автомобілів, вибито вікна й пошкоджено фасади. У цьому ж районі було травмовано людину.

В іншій частині міста дрон влучив у проїжджу частину біля житлових будинків. На місці займання згоріли авто, а також пошкоджено інфраструктуру — тролейбусні лінії, стовпи та світлофори. В одному з випадків дрон Shahed вибухнув безпосередньо біля двоповерхового житлового будинку. Унаслідок цього розтрощено понад десять автомобілів.

Ще один будинок загорівся одразу після влучання дрона — будівля зазнала значних ушкоджень.

"Це наші реалії сьогодні. Але Харків вистоїть після кожної атаки. Бережіть себе та рідних. Міські служби, рятівники та волонтери працюють на місцях", — повідомив Терехов.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що в Харкові шпиталізували сімох поранених від атаки. Одна постраждала людина перебуває у дуже тяжкому стані.

Нагадаємо, за останніми даними внаслідок російського удару по Холодногірському району Харкова є 11 постраждалих.

Тим часом в Сухопутнихв військах ЗСУ підтвердили, що Росія вдарила дронами Харківському та Запорізькому ОТЦК.

А в Шевченківському районі Харкова російський дрон із термобаричним припасом влучив в будівлю.