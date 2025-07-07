Терехов рассказал о последствиях атаки дронов на Харьков по Холодногорскому району

Спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

В понедельник, 7 июля, Харьков подвергся очередной массированной атаке вражескими дронами-камикадзе "Shahed". Только в течение примерно 10 минут было зафиксировано шесть попаданий беспилотников. Все удары пришлись на жилые районы и улицы города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Холодногорский район Харькова атаковали дроны один за другим

По словам городского головы, в Холодногорском районе в результате одного из попаданий загорелась крыша здания. Рядом с местом удара получили повреждения жилые дома, полностью уничтожено несколько автомобилей, выбиты окна и повреждены фасады. В этом же районе был травмирован человек.

В другой части города дрон попал в проезжую часть возле жилых домов. На месте возгорания сгорели авто, а также повреждена инфраструктура — троллейбусные линии, столбы и светофоры. В одном из случаев дрон Shahed взорвался непосредственно возле двухэтажного жилого дома. В результате этого разбито более десяти автомобилей.

Еще один дом загорелся сразу после попадания дрона — здание получило значительные повреждения.

"Это наши реалии сегодня. Но Харьков выстоит после каждой атаки, берегите себя и родных. Городские службы, спасатели и волонтеры работают на местах", — сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харькове госпитализировали семерых раненых от атаки. Один пострадавший человек находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, по последним данным в результате российского удара по Холодногорскому району Харькова есть 11 пострадавших.

Между тем в Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что Россия ударила дронами по Харьковскому и Запорожскому ОТЦК.

А в Шевченковском районе Харькова российский дрон с термобарическим припасом попал в здание.