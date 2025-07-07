Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Дроны били по улицам и людям — мэр Харькова высказался об атаке

Дроны били по улицам и людям — мэр Харькова высказался об атаке

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 12:00
Терехов рассказал о последствиях атаки дронов на Харьков по Холодногорскому району
Спасатели в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

В понедельник, 7 июля, Харьков подвергся очередной массированной атаке вражескими дронами-камикадзе "Shahed". Только в течение примерно 10 минут было зафиксировано шесть попаданий беспилотников. Все удары пришлись на жилые районы и улицы города.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Холодногорский район Харькова атаковали дроны один за другим

По словам городского головы, в Холодногорском районе в результате одного из попаданий загорелась крыша здания. Рядом с местом удара получили повреждения жилые дома, полностью уничтожено несколько автомобилей, выбиты окна и повреждены фасады. В этом же районе был травмирован человек.

В другой части города дрон попал в проезжую часть возле жилых домов. На месте возгорания сгорели авто, а также повреждена инфраструктура — троллейбусные линии, столбы и светофоры. В одном из случаев дрон Shahed взорвался непосредственно возле двухэтажного жилого дома. В результате этого разбито более десяти автомобилей.

Еще один дом загорелся сразу после попадания дрона — здание получило значительные повреждения.

"Это наши реалии сегодня. Но Харьков выстоит после каждой атаки, берегите себя и родных. Городские службы, спасатели и волонтеры работают на местах", — сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в Харькове госпитализировали семерых раненых от атаки. Один пострадавший человек находится в очень тяжелом состоянии.

Напомним, по последним данным в результате российского удара по Холодногорскому району Харькова есть 11 пострадавших.

Между тем в Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что Россия ударила дронами по Харьковскому и Запорожскому ОТЦК.

А в Шевченковском районе Харькова российский дрон с термобарическим припасом попал в здание.

российские войска Харьков взрыв беспилотники дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации