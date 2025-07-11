Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Дронова атака на Харків — кількість постраждалих збільшилась

Дронова атака на Харків — кількість постраждалих збільшилась

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 08:37
Обстріл Харкова 11 липня — збільшилась кількість постраждалих
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські війська зранку 11 липня атакували Харків ударними дронами. Внаслідок цього в місті пошкоджено медичний заклад, постраждали дев'ятеро осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Наслідки обстрілу Харкова 11 липня

"До девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста", — повідомив Терехов.

Обстріл Харкова 11 липня
Скриншот допису Ігоря Терехова

 Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих — двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.

null
Скриншот допису Олега Синєгубова

Як відомо, окупанти сьогодні вранці вдарили по центру міста ударними дронами. Через це постраждав медичний заклад

Крім того, вибухами зачепило пологовий будинок, де були породіллі з немовлятами. Там вибито вікна, пошкоджене медичне обладнання. 

На щастя, ніхто з них не постраждав, і їх евакуювали в інший медичний заклад. 

Нагадаємо, за останню добу Росія атакувала 16 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок цього є поранений. 

Крім того, у Києві знову збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічого удару 10 липня. Люди продовжують звертатися за допомогою.

Харків обстріли дрони війна в Україні постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації