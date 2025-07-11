Обстріл Харкова 11 липня — збільшилась кількість постраждалих

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Новини.LIVE

Російські війська зранку 11 липня атакували Харків ударними дронами. Внаслідок цього в місті пошкоджено медичний заклад, постраждали дев'ятеро осіб.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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Наслідки обстрілу Харкова 11 липня

"До девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста", — повідомив Терехов.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих — двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Як відомо, окупанти сьогодні вранці вдарили по центру міста ударними дронами. Через це постраждав медичний заклад.

Крім того, вибухами зачепило пологовий будинок, де були породіллі з немовлятами. Там вибито вікна, пошкоджене медичне обладнання.

На щастя, ніхто з них не постраждав, і їх евакуювали в інший медичний заклад.

Нагадаємо, за останню добу Росія атакувала 16 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок цього є поранений.

Крім того, у Києві знову збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічого удару 10 липня. Люди продовжують звертатися за допомогою.