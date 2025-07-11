Обстріл Харкова 11 липня — збільшилась кількість постраждалих

Дронова атака на Харків — кількість постраждалих збільшилась
Російські війська зранку 11 липня атакували Харків ударними дронами. Внаслідок цього в місті пошкоджено медичний заклад, постраждали дев'ятеро осіб.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Наслідки обстрілу Харкова 11 липня
"До девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста", — повідомив Терехов.
Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що серед постраждалих — двоє чоловіків і семеро жінок. Одна людина зазнала поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.
Як відомо, окупанти сьогодні вранці вдарили по центру міста ударними дронами. Через це постраждав медичний заклад.
Крім того, вибухами зачепило пологовий будинок, де були породіллі з немовлятами. Там вибито вікна, пошкоджене медичне обладнання.
На щастя, ніхто з них не постраждав, і їх евакуювали в інший медичний заклад.
Нагадаємо, за останню добу Росія атакувала 16 населених пунктів у Запорізькій області. Внаслідок цього є поранений.
Крім того, у Києві знову збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічого удару 10 липня. Люди продовжують звертатися за допомогою.
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