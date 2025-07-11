Обстрел Харькова 11 июля — увеличилось количество пострадавших

Дроновая атака на Харьков — количество пострадавших увеличилось
Российские войска утром 11 июля атаковали Харьков ударными дронами. В результате этого в городе повреждено медицинское учреждение, пострадали девять человек.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Последствия обстрела Харькова 11 июля
"До девяти возросло количество пострадавших после утреннего обстрела города", — сообщил Терехов.
В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших — двое мужчин и семь женщин. Один человек получил ранение стеклом, остальные имеют острую реакцию на стресс. Все находятся в легком состоянии.
Как известно, оккупанты сегодня утром ударили по центру города ударными дронами. Из-за этого пострадало медицинское учреждение.
Кроме того, взрывами задело роддом, где были роженицы с младенцами. Там выбиты окна, повреждено медицинское оборудование.
К счастью, никто из них не пострадал и их эвакуировали в другое медицинское учреждение.
Напомним, за последние сутки Россия атаковала 16 населенных пунктов в Запорожской области. В результате этого есть раненый.
Кроме того, в Киеве снова увеличилось количество пострадавших в результате ничего удара 10 июля. Люди продолжают обращаться за помощью.
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