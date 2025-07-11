Обстрел Харькова 11 июля — увеличилось количество пострадавших

Последствия обстрела Харькова. Фото: Новини.LIVE

Российские войска утром 11 июля атаковали Харьков ударными дронами. В результате этого в городе повреждено медицинское учреждение, пострадали девять человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

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Последствия обстрела Харькова 11 июля

"До девяти возросло количество пострадавших после утреннего обстрела города", — сообщил Терехов.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

В то же время глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что среди пострадавших — двое мужчин и семь женщин. Один человек получил ранение стеклом, остальные имеют острую реакцию на стресс. Все находятся в легком состоянии.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Как известно, оккупанты сегодня утром ударили по центру города ударными дронами. Из-за этого пострадало медицинское учреждение.

Кроме того, взрывами задело роддом, где были роженицы с младенцами. Там выбиты окна, повреждено медицинское оборудование.

К счастью, никто из них не пострадал и их эвакуировали в другое медицинское учреждение.

Напомним, за последние сутки Россия атаковала 16 населенных пунктов в Запорожской области. В результате этого есть раненый.

Кроме того, в Киеве снова увеличилось количество пострадавших в результате ничего удара 10 июля. Люди продолжают обращаться за помощью.