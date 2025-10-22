Удар по Харкову 22 жовтня — загинув чоловік

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 22 жовтня атакували дронами Харків, зокрема дитячий садок. Внаслідок цього є постраждалі та загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Удар по Харкову 22 жовтня

Синєгубов написав, що внаслідок ворожої атаки Харкова загинув 40-річний чоловік. За його словами, станом на зараз відомо про п'ятьох постраждалих.

"На цей час відомо загалом про п'ятьох постраждалих. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, близько 11:00 22 жовтня у Харкові пролунало кілька потужних вибухів. Росіяни атакували місто дронами.

Незадовго з'ясувалося, що окупанти вдарили по приватному дитячому садочку у Харкові. Дітей евакуюють, відомо про поранених.