Главная Харьков Дроновый удар по Харькову — погиб 40-летний мужчина

Дроновый удар по Харькову — погиб 40-летний мужчина

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 11:49
обновлено: 11:58
Удар по Харькову 22 октября — погиб мужчина
Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска днем 22 октября атаковали дронами Харьков, в частности детский сад. В результате этого есть пострадавшие и погиб человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Удар по Харькову 22 октября

Синегубов написал, что в результате вражеской атаки Харькова погиб 40-летний мужчина. По его словам, по состоянию на сейчас известно о пяти пострадавших.

"В настоящее время известно всего о пяти пострадавших. Врачи оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Атака на Харків 22 жовтня
Скриншот сообщения Олега Синегубова

Напомним, около 11:00 22 октября в Харькове прогремело несколько мощных взрывов. Россияне атаковали город дронами.

Незадолго выяснилось, что оккупанты ударили по частному детскому саду в Харькове. Детей эвакуируют, известно о раненых.

смерть Харьков обстрелы детский садик война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
