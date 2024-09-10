Skeiron диджиталізувала трагічні локації Ізюма до другої річниці деокупації

Друга річниця деокупація Ізюма — львівська студія диджиталізувала трагічні локації
В Україні у вівторок, 10 вересня, відзначають другу річницю від моменту деокупації міста Ізюм Харківської області. Львівська студія Skeiron створила проєкт з диджиталізованими трагічними локаціями.
Відповідне відео оприлюднила пресслужба Skeiron у Youtube.
Цифрові локації трагічних місць в Ізюмі
Команда Skeiron за ініціативою фонду Говарда Баффетта диджиталізувала наслідки історичних подій після російського терору в Ізюмі:
- масові поховання у сосновому лісі поблизу Ізюма, де були виявлені тіла 449 людей, що загинули насильницькою смертю та мали сліди катування;
- поліцейський відділок, де росіяни утримували та катували місцевих жителів та українських військових — там можна побачити вигляд будівлі ззовні, центральний вхід, коридори та самі камери;
- село Кам’янка, яке майже повністю стерте з лиця землі.
У компанії наголосили, що ці місця є важливими свідченнями жахів, пережитих під час російської окупації.
"Наша команда використовувала сучасні технології для створення 3D моделей. Це дозволяє отримувати точні цифрові копії, які можуть використовуватися для детального вивчення, аналізу та реконструкції", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, під час роботи у Кам’янці фахівці зафіксували вулиці та вцілілі будівлі сканером, а потім за допомогою дрона робили аерофотознімки, оскільки через щільне мінування працювати там було небезпечно.
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