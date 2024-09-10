Skeiron диджиталізувала трагічні локації Ізюма до другої річниці деокупації

Цифрова модель села Кам'янка. Фото: Skeiron

В Україні у вівторок, 10 вересня, відзначають другу річницю від моменту деокупації міста Ізюм Харківської області. Львівська студія Skeiron створила проєкт з диджиталізованими трагічними локаціями.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Skeiron у Youtube.

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Команда Skeiron за ініціативою фонду Говарда Баффетта диджиталізувала наслідки історичних подій після російського терору в Ізюмі:

масові поховання у сосновому лісі поблизу Ізюма, де були виявлені тіла 449 людей, що загинули насильницькою смертю та мали сліди катування;

поліцейський відділок, де росіяни утримували та катували місцевих жителів та українських військових — там можна побачити вигляд будівлі ззовні, центральний вхід, коридори та самі камери;

село Кам’янка, яке майже повністю стерте з лиця землі.

У компанії наголосили, що ці місця є важливими свідченнями жахів, пережитих під час російської окупації.

Місце масових поховань. Фото: Skeiron

Поліцейський відділок. Фото: Skeiron

Село Кам'янка. Фото: Skeiron

"Наша команда використовувала сучасні технології для створення 3D моделей. Це дозволяє отримувати точні цифрові копії, які можуть використовуватися для детального вивчення, аналізу та реконструкції", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час роботи у Кам’янці фахівці зафіксували вулиці та вцілілі будівлі сканером, а потім за допомогою дрона робили аерофотознімки, оскільки через щільне мінування працювати там було небезпечно.