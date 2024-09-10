Skeiron диджитализировала трагические локации Изюма ко второй годовщине деоккупации

Цифровая модель села Каменка. Фото: Skeiron

В Украине во вторник, 10 сентября, отмечается вторая годовщина с момента деоккупации города Изюм Харьковской области. Львовская студия Skeiron создала проект с диджитализованными трагическими локациями.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Skeiron в Youtube.

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Команда Skeiron по инициативе фонда Говарда Баффетта диджитализировала последствия исторических событий после российского террора в Изюме:

массовые захоронения в сосновом лесу вблизи Изюма, где были обнаружены тела 449 человек, которые погибли насильственной смертью и имели следы пыток;

полицейский участок, где россияне удерживали и пытали местных жителей и украинских военных — там можно увидеть вид здания снаружи, центральный вход, коридоры и сами камеры;

село Каменка, которое почти полностью стерто с лица земли.

В компании подчеркнули, что эти места являются важными свидетельствами ужасов, пережитых в ходе российской оккупации.

Место массовых захоронений. Фото: Skeiron

Полицейский участок. Фото: Skeiron

Село Каменка. Фото: Skeiron

"Наша команда использовала современные технологии для создания 3D моделей. Это позволяет получать точные цифровые копии, которые могут использоваться для детального изучения, анализа и реконструкции", — говорится в сообщении.

В частности, во время работы в Каменке специалисты зафиксировали улицы и уцелевшие здания сканером, а затем с помощью дрона делали аэрофотоснимки, поскольку из-за плотного минирования работать там было опасно.