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ДСНС і слідчі виявили страшну знахідку біля Епіцентру у Харкові — фото

28 травня 2024 04:34
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Біля знищеного гіпермаркету у Харкові знайшли нерозірваний боєприпас
Нерозірваний боєприпас у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Неподалік харківського будівельного гіпермаркету, який Росія атакувала керованими авіабомбами, рятувальники та слідчі знайшли нерозірваний боєприпас. Якби він вибухнув, жертв було би набагато більше. 

Про небезпечну знахідку повідомили у Харківській обласній прокуратурі в понеділок, 27 травня. 

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За даними правоохоронців, ворожий боєприпас впав за 80-ть метрів від "Епіцентру." Попередньо, це авіабомба УМПБ Д-30, тобто аналогічна до тих, які Росія скинула на гіпермаркет.  

  • Нерозірвана бомба біля харківського Епіцентру
    Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Нерозірвана бомба біля харківського Епіцентру
    Фото: Харківська обласна прокуратура
  • Нерозірвана бомба біля харківського Епіцентру
    Фото: Харківська обласна прокуратура
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"Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників. Це свідчить про свідому тактику Російської Федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова. Російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста", — повідомляє прокуратура Харківської області.

Нагадаємо, внаслідок атаки по харківському "Епіцентру" загинуло 17 людей, постраждало 49 осіб.

Також ми повідомляли, що влада Києва оголосила про надання гуманітарної допомоги Харкову. Місту, яке постраждало від російських керованих авіабомб, передали, зокрема, апарати ШВЛ та генератори.

війна
російські війська
Харків
обстріли
боєприпаси
розслідування
авіабомба

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