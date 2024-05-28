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ГСЧС и следователи обнаружили страшную находку возле Эпицентра в Харькове — фото

28 мая 2024 04:34
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Около уничтоженного гипермаркета в Харькове обнаружили неразорванный боеприпас
Неразорвавшийся боеприпас в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Недалеко от харьковского строительного гипермаркета, который Россия атаковала управляемыми авиабомбами, спасатели и следователи нашли неразорвавшийся боеприпас. Если бы он взорвался, жертв было бы гораздо больше.

Об опасной находке сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, 27 мая.

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По данным правоохранителей, вражеский боеприпас упал в 80-ти метрах от "Эпицентра." Предварительно, это авиабомба УМПБ Д-30, то есть аналогичная тем, которые Россия сбросила на гипермаркет.

  • Неразорвавшаяся бомба возле харьковского Эпицентра
    Фото: Харьковская областная прокуратура
  • Неразорвавшаяся бомба возле харьковского Эпицентра
    Фото: Харьковская областная прокуратура
  • Неразорвавшаяся бомба возле харьковского Эпицентра
    Фото: Харьковская областная прокуратура
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"Кроме того, установлено, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков. Это свидетельствует о сознательной тактике Российской Федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы погибли как можно больше работников и посетителей, а также для запугивания жителей города", — сообщает прокуратура Харьковской области.

Напомним, в результате атаки по харьковскому "Эпицентру" погибли 17 человек, пострадали 49 жителей города.

Также мы сообщали, что власти Киева объявили об отправке гуманитарной помощи Харькову. Пострадавшему от российских управляемых авиабомб городу передали, в частности, аппараты ИВЛ и генераторы.

война
российские войска
Харьков
обстрелы
боеприпасы
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авиабомба

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