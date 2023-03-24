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Екскерівника Харківського авіаційного заводу підозрюють у привласнені майже півмільйона євро

24 березня 2023 16:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Екскерівника Харківського авіаційного заводу підозрюють у привласнені майже півмільйона євро
Підозру Сунцову повідомили заочно, так як він давно втік і оголошений в розшук
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

НАБУ і САП повідомили про підозру у привласненні 472 тисяч євро (понад 6 млн грн) одному з екскерівників Харківського авіаційного заводу (входить до складу Укроборонпрому) Ігорю Сунцову, який зараз працює на окупантів.

Про це повідомляють у Центр протидії корупції.

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у вересні 2014 року Сунцов підписав контракт з підконтрольною його спільнику іноземною компанією на постачання двох авіаційних систем та забезпечив переведення держпідприємством 472 тисячі доларів передоплати.

"Ці кошти Сунцов зі спільником привласнили, а щоб замести сліди підписали додаткову угоду про неможливість постачання систем у раніше обумовлені строки", — розповідають у Центрі протидії корупції.

Підозру Сунцову повідомили заочно, так як він давно втік і оголошений в розшук. З публічної інформації відомо, що минулого року його "призначили" заступником фейкового губернатора окупованої частини Запорізької області.

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 Перша підозра про розкрадання 

Це вже друга підозра Сунцову від НАБУ. У 2021 році йому повідомили про підозру в розтраті 1,92 млн доларів та 553 тисяч євро. Але на той час він вже втік з України.

Тоді встановили, що впродовж 2013-2015 років Сунцов забезпечив переведення 553 тисяч євро та понад 1,92 млн доларів офшорці за нібито агентські послуги при продажі за кордон продукції Харківського авіаційного заводу. Але насправді агентські послуги не надавалися.

Нагадаємо, що на Харківщині у колаборації підозрюються експравоохоронець та колишній "регіонал". За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом "державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану". Також заочно повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом "колабораційної діяльності".

Також, ми розповідали, що на Харківщині викрили колаборанта, який організував роботу АЗС за російськими правилами. Слідство встановило, що зрадник перепрограмував АЗС, яка належала його підприємству, щоб працювати за російськими правилами.

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