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На Харківщині у колаборації підозрюються експравоохоронець та колишній "регіонал"

23 березня 2023 16:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині у колаборації підозрюються експравоохоронець та колишній "регіонал"
Чоловікам заочно оголошено про підозру
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом "державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану". Також заочно повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом "колабораційної діяльності".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Обійняв керівну посаду при окупантах 

Черговим поплічником ворога став колишній депутат від вже забороненої в Україні "Партії регіонів". Також встановлено, що він будував бізнес в м. Бєлгород, сплачуючи податки до бюджету рф і фінансуючи таким чином війну в Україні.

"За даними слідства, під час окупації смт Козача Лопань Дергачівської територіальної громади чоловік продовжив свою антиукраїнську діяльність. Окупанти призначили підозрюваного на посаду "в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області" з дислокацією в смт Козача Лопань", — йдеться у повідомленні. 

Колаборант здійснював організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, всебічно співпрацюючи з окупаційною адміністрацією, зокрема беручи участь у нарадах під керівництвом представників рф.

Підозрюваний також давав коментарі російським пропагандистам, розповідаючи, що саме ЗСУ обстрілюють населений пункт. Свої повноваження колаборант виконував до початку вересня минулого року.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова заочно повідомлено про підозру 57-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Працював у псевдополіції та "зливав" окупантам дані про учасників АТО та працівників СБУ 

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній помічник чергового сектору реагування патрульної поліції відділу поліцейської діяльності №1 Куп’янського РВП поліції ГУНП в Харківській області під час окупації смт Шевченкове перейшов на бік ворога. 

"Спочатку він патрулював селище, затримував осіб, здійснював прийом заяв та повідомлень про злочини, а також охороняв новостворену "поліцію". Згодом зрадник вже вирішив працевлаштуватись до так званого "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области", для чого подав всі необхідні документи. Окупанти призначили його на посаду "исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции",  розповідають правоохоронці. 

Аби догодити своїм кураторам, він також "зливав" їм дані про відомих йому учасників АТО та співробітників СБУ. Пізніше зрадника перепризначили та він став "уполномоченным группы уголовного розыска Пункта полиции №2 (дислокация пгт Шевченково)". За "роботу" на окупантів він щомісячно отримував 45 тисяч рублів. 

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру експоліцейському за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). 

Нагадаємо, що на Харківщині впіймали російську інформаторку, яка "винюхувала" склади боєприпасів ЗСУ. Зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони в Куп’янському районі.

Також, ми розповідали, що у Харкові колишній артдиректор одного з телеканалів виготовляв макети "Z-символіки". Макети цих листівок його донька у москві пропонувала кремлівському керівництву.

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