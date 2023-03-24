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Эксруководителя Харьковского авиационного завода подозревают в присвоении почти полмиллиона евро

24 марта 2023 16:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Экскеровщика Харьковского авиационного завода подозревают в присвоении почти полмиллиона евро
Подозрение Сунцову сообщили заочно, так как он давно скрылся и объявлен в розыск
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

НАБУ и САП сообщили о подозрении в присвоении 472 тысячи евро (более 6 млн грн) эксруководителю Харьковского авиационного завода (входит в состав Укроборонпрома) Игорю Сунцову, который сейчас работает на оккупантов.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Материалы следствия

По данным следствия, в сентябре 2014 года Сунцов подписал контракт с подконтрольной его сообщнику иностранной компанией на поставку двух авиационных систем и обеспечил перевод госпредприятием 472 тысяч долларов предоплаты.

"Эти средства Сунцов с сообщником присвоили, а чтобы вместо следов подписали дополнительное соглашение о невозможности поставок систем в ранее оговоренные сроки", — рассказывают в Центре противодействия коррупции.

Подозрение Сунцову сообщили заочно, так как он давно скрылся и объявлен в розыск. Из публичной информации известно, что в прошлом году его "назначили" заместителем фейкового губернатора оккупированной части Запорожской области.

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Первое подозрение о хищении

Это уже второе подозрение Сунцову от НАБУ. В 2021 году ему сообщили о подозрении в растрате 1,92 млн долларов и 553 тысячи евро. Но к тому времени он уже бежал из Украины.

Тогда установили, что на протяжении 2013-2015 годов Сунцов обеспечил перевод 553 тысяч евро и более 1,92 млн долларов оффшорке за якобы агентские услуги при продаже за границу продукции Харьковского авиационного завода. Но действительно агентские услуги не предоставлялись.

Напомним, что в Харьковской области в коллаборации подозреваются эксправохранитель и бывший "регионал" . При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении эксполицейскому по факту "государственной измены, совершенной в условиях военного положения". Также заочно доложено о подозрении 57-летнему мужчине по факту "коллаборационной деятельности".

Также мы рассказывали, что на Харьковщине разоблачили коллаборанта, который организовал работу АЗС по российским правилам . Следствие установило, что предатель перепрограммировал принадлежащую его предприятию АЗС, чтобы работать по российским правилам.

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