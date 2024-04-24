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Екскомандир Азову Жорін попередив про підготовку РФ до наступу на Харків

24 квітня 2024 08:45
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Екскомандир Азову Жорін попередив про підготовку РФ до наступу на Харків
Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Екскомандир "Азову", а нині заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що зараз загальна обстановка в Харкові та області говорить про підготовку росіян до просування на цьому напрямку. А удар по телевежі міста — це планова ціль ворога.

Про це Максим Жорін написав у Teelgram у вівторок, 23 квітня. 

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Жорін вважає, що телевежа в Харкові — це планова ціль ворога, а не сигнал про те, що ось вже починається наступ на місто. Однак загальна обстановка в Харкові та області говорить про системну підготовку до спроб просування на Харківському напрямку.

"З самого початку повномасштабної війни цей напрямок розглядався ворогом як один з пріоритетних. Зараз ми бачимо накопичення сил, перекидання сил, розгортання логістики, медичних пунктів", — наголосив військовий. 

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Скриншот допису Максима Жоріна

Нагадаємо, що 22 квітня, російські війська ударили по харківській телевежі керованою авіаракетою Х-59 "Гедзь". Загиблих та постраждалих немає.

Крім того, аналітики ISW писали, що Росія збільшила інтенсивність атак та інформаційних кампаній проти населення Харкова. Метою є деморалізація харків’ян, спонукання їх до евакуації та спричинення масової міграції в межах країни.

За оцінкою експертів Інституту вивчення війни, українські сили зможуть призупинити російський наступ за умови швидкого надходження допомоги від США.

Харків
росіяни
обстріли
Максим Жорін
наступ

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