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Чим росіяни атакували харківську телевежу — в прокуратурі розповіли деталі

22 квітня 2024 21:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Чим росіяни атакували харківську телевежу — в прокуратурі розповіли деталі
Експерт-криміналіст біля харківської телевежі. Фото: Національна поліція
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії в понеділок, 22 квітня вдарила по харківській телевежі керованою авіаракетою Х-59 "Ґедзь". Прокурори відкрили кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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ракетний удар телевежа в харкові
Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Водночас пресслужба Міністерства внутрішніх справ України показала кадри роботи експертно-криміналістичної групи на місці події. Правоохоронне відомство додає, що постраждалих не було.

удар по телевежі харків
Наслідки атаки на харківську телевежу. Джерело: Національна поліція

На місці, як додається, працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та усі необхідні служби для встановлення фактів.

обстріл телевежі харків
Експерт-криміналіст за роботою. Джерело: Національна поліція

За інформацією пресслужби Держспецзв'язку, телевежа частково постраждала, внаслідок чого трансляція телевізійного сигналу тимчасово відсутня. 

"Роботи з відновлення тривають. FM-радіомовлення низки станцій працює стабільно", — йдеться в повідомленні.

Там також додали, що харків'яни та мешканці області, які залишилися без телебачення, отримуватимуть інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватимуться кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал через супутникові приймачі.

удар по телевежі харків
Скриншот допису Держспецзв'язку

Ракетний удар по телевежі у Харкові — останні новини

Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові було чутно вибухи через активність важких винищувачів Су-34 уздовж північно-східного кордону. 

Вибухи у місті підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОДА Олег Синєгубов: за інформацією останнього, удар прийшовся у міську телевежу поблизу Держпрома. 

Харків
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ракетний удар

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