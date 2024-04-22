Чим росіяни атакували харківську телевежу — в прокуратурі розповіли деталі
Тактична авіація Повітряно-космічних сил Росії в понеділок, 22 квітня вдарила по харківській телевежі керованою авіаракетою Х-59 "Ґедзь". Прокурори відкрили кримінальне провадження.
Про це інформує пресслужба Харківської обласної прокуратури.
Чим атакували Харківську телевежу
Водночас пресслужба Міністерства внутрішніх справ України показала кадри роботи експертно-криміналістичної групи на місці події. Правоохоронне відомство додає, що постраждалих не було.
На місці, як додається, працюють слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки та усі необхідні служби для встановлення фактів.
За інформацією пресслужби Держспецзв'язку, телевежа частково постраждала, внаслідок чого трансляція телевізійного сигналу тимчасово відсутня.
"Роботи з відновлення тривають. FM-радіомовлення низки станцій працює стабільно", — йдеться в повідомленні.
Там також додали, що харків'яни та мешканці області, які залишилися без телебачення, отримуватимуть інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватимуться кабельним або онлайн-телебаченням, або отримувати сигнал через супутникові приймачі.
Ракетний удар по телевежі у Харкові — останні новини
Нагадаємо, сьогодні вдень у Харкові було чутно вибухи через активність важких винищувачів Су-34 уздовж північно-східного кордону.
Вибухи у місті підтвердили мер Харкова Ігор Терехов та голова ХОДА Олег Синєгубов: за інформацією останнього, удар прийшовся у міську телевежу поблизу Держпрома.
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