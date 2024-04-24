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Экс-командир Азова Жорин предупредил о подготовке РФ к наступлению на Харьков

24 апреля 2024 08:45
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Экс-командир Азова Жорин предупредил о подготовке РФ к наступлению на Харьков
Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. Фото: t.me/MaksymZhorin
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Экс-командир "Азова", а ныне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что сейчас общая обстановка в Харькове и области говорит о подготовке россиян к продвижению на этом направлении. А удар по телебашне города — это плановая цель врага.

Об этом Максим Жорин написал в Teelgram во вторник, 23 апреля.

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Жорин считает, что телебашня в Харькове — это плановая цель врага, а не сигнал о том, что вот уже начинается наступление на город. Однако общая обстановка в Харькове и области говорит о системной подготовке к попыткам продвижения на Харьковском направлении.

"С самого начала полномасштабной войны это направление рассматривалось врагом как одно из приоритетных. Сейчас мы видим накопление сил, перебрасывание сил, развертывание логистики, медицинских пунктов", — подчеркнул военный.

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Скриншот сообщения Максима Жорина

Напомним, что 22 апреля, российские войска ударили по харьковской телебашне управляемой авиаракетой Х-59 "Гедзь". Погибших и пострадавших нет.

Кроме того, аналитики ISW писали, что Россия увеличила интенсивность атак и информационных кампаний против населения Харькова. Целью является деморализация харьковчан, побуждение их к эвакуации и причинение массовой миграции внутри страны.

По оценке экспертов Института изучения войны, украинские силы смогут приостановить российское наступление при быстром поступлении помощи от США.

Харьков
россияне
обстрелы
Максим Жорин
наступление

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