Експерт наголосив на політичних мотивах інформатаки на Терехова

Експерт наголосив на політичних мотивах інформатаки на Терехова

Дата публікації: 10 квітня 2026 13:43
Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Скоординована інформаційна атака на мера Харкова, очільника Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова — це про політику, а не про управління містом.

Таке переконання висловив фінансовий аналітик та економічний експерт Олексій Кущ.

Експерт висловився про інформатаки на Терехова

"Війна формує токсичні умови в життєдіяльності великих прифронтових мегаполісів. Це, можна сказати, аксіома війни. Аксіома друга: подобається це комусь чи ні, держава має дотувати функціонування певних соціально-економічних процесів на таких територіях. Наприклад, збереження робочих місць, розміщення державного замовлення серед місцевих підприємств, безкоштовний проїзд в транспорті, продуктові дотації соціально вразливих верств населення, тощо. Проблема полягає в тому, що зусиль на централізованому рівні, очевидно, недостатньо. Все фінансове навантаження лягає на місцеві бюджети", — поділився думками експерт.

Він акцентував, що забезпечення таких міст як Харків електроенергією та теплом — вже саме по собі подвиг.

"Комунальна інфраструктура прифронтових міст — це суцільна рана, яка тільки-но загоюється, як її розятрює війна і так по колу. Платоспроможність населення прифронтових міст, суттєво відрізняється від "тилових". Менше робочих місць, більш високі ризики для бізнесу. Але деякі прифронтові міста, такі як Харків, роблять надможливе: забезпечують містян теплом та електроенергією, дотують роботу місцевого транспорту (а не підвищують вартість проїзду у ньому)", — нагадав Кущ.

За його словами, "верх цинізму", звинувачувати керівництво таких міст у "заборгованості" в міській системі комунальних послуг — але такі звинувачення "раптом" почали лунати в пресі.

"8 квітня "Економічна правда" опублікувала статтю, в якій назвала систему комунального господарства Харкова "комунальним комунізмом", зокрема, тому що там вчасно не стягують комунальні борги. Але те, що на п'ятому році війни в Харкові як годинник працює комунальне господарство — це не "комунізм", а ефективна система міського менеджменту. Крім того, існує не тільки заборгованість Харкова, але й борги центральної влади перед міським бюджетом", — підкреслив аналітик.

Стаття, переконаний він, готувалась саме як "інформаційна торпеда" проти міської влади Харкова, зокрема, Ігоря Теререхова

"Вірогідно, його політичним конкурентам дуже не подобається те, що мер і його можлива політична сила потрапляють на чільні місця у соціологічних дослідженнях. Саме тому і конотація у назві з "комунізмом", аби причепити ярлик ще на рівні заголовку, у розрахунку, що далі читати не будуть", — впевнений експерт.

Статистика, за його спостереженнями, зібрана поспіхом. Зокрема, у статті вказана сума заборгованості підприємств  теплокомуненерго Харкова у розмірі 27,3 млрд грн, хоча це загальний борг по області. В той же час, заборгованість КП "Харківські теплові мережі" за природний газ та його розподіл становить 22,3 млрд грн. і 2,6 млрд грн — це штрафні санкції.

"Значна частина цієї суми була сформована ще до війни під час шокової тарифної реформи 2014-2018 років, коли багато мешканців українських міст не могли платити за тепло, а підприємства ТКЕ — за газ. І Уряд так і не врегулював проблему з цією заборгованістю, хоча обіцяв. Зараз, очевидно, тарифна політика в прифронтових, власне, вже воєнних містах, які постійно чують "роботу" ствольної артилерії, має відрізнятись від інших кластерів країни. Так само як і списання заборгованості. Війна — це борги. Тому і державний борг зріс до 100% ВВП. Критикувати міську владу в прифронтових містах під час війни можна за відсутність тепла і світла, а не за борги за світло і тепло", — констатував Олексій Кущ.

Як писали Новини.LIVE раніше, Терехов відреагував на критику щодо фінансового стану комунальних підприємств міста. У відповідь він оприлюднив дані про мільярдні борги держави перед харків'янами.

А також президент України Володимир Зеленський вручив меру Харкова орден "За мужність" ІІ ступеня. Церемонія нагородження відбулася під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Харків Ігор Терехов Олексій Кущ
Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Автор:
Марія Коробова
