Експерт наголосив на політичних мотивах інформатаки на Терехова

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Скоординована інформаційна атака на мера Харкова, очільника Асоціації прифронтових міст і громад Ігоря Терехова — це про політику, а не про управління містом.

Таке переконання висловив фінансовий аналітик та економічний експерт Олексій Кущ.

Експерт висловився про інформатаки на Терехова

"Війна формує токсичні умови в життєдіяльності великих прифронтових мегаполісів. Це, можна сказати, аксіома війни. Аксіома друга: подобається це комусь чи ні, держава має дотувати функціонування певних соціально-економічних процесів на таких територіях. Наприклад, збереження робочих місць, розміщення державного замовлення серед місцевих підприємств, безкоштовний проїзд в транспорті, продуктові дотації соціально вразливих верств населення, тощо. Проблема полягає в тому, що зусиль на централізованому рівні, очевидно, недостатньо. Все фінансове навантаження лягає на місцеві бюджети", — поділився думками експерт.

Він акцентував, що забезпечення таких міст як Харків електроенергією та теплом — вже саме по собі подвиг.

"Комунальна інфраструктура прифронтових міст — це суцільна рана, яка тільки-но загоюється, як її розятрює війна і так по колу. Платоспроможність населення прифронтових міст, суттєво відрізняється від "тилових". Менше робочих місць, більш високі ризики для бізнесу. Але деякі прифронтові міста, такі як Харків, роблять надможливе: забезпечують містян теплом та електроенергією, дотують роботу місцевого транспорту (а не підвищують вартість проїзду у ньому)", — нагадав Кущ.

За його словами, "верх цинізму", звинувачувати керівництво таких міст у "заборгованості" в міській системі комунальних послуг — але такі звинувачення "раптом" почали лунати в пресі.

"8 квітня "Економічна правда" опублікувала статтю, в якій назвала систему комунального господарства Харкова "комунальним комунізмом", зокрема, тому що там вчасно не стягують комунальні борги. Але те, що на п'ятому році війни в Харкові як годинник працює комунальне господарство — це не "комунізм", а ефективна система міського менеджменту. Крім того, існує не тільки заборгованість Харкова, але й борги центральної влади перед міським бюджетом", — підкреслив аналітик.

Стаття, переконаний він, готувалась саме як "інформаційна торпеда" проти міської влади Харкова, зокрема, Ігоря Теререхова.

"Вірогідно, його політичним конкурентам дуже не подобається те, що мер і його можлива політична сила потрапляють на чільні місця у соціологічних дослідженнях. Саме тому і конотація у назві з "комунізмом", аби причепити ярлик ще на рівні заголовку, у розрахунку, що далі читати не будуть", — впевнений експерт.

Статистика, за його спостереженнями, зібрана поспіхом. Зокрема, у статті вказана сума заборгованості підприємств теплокомуненерго Харкова у розмірі 27,3 млрд грн, хоча це загальний борг по області. В той же час, заборгованість КП "Харківські теплові мережі" за природний газ та його розподіл становить 22,3 млрд грн. і 2,6 млрд грн — це штрафні санкції.

"Значна частина цієї суми була сформована ще до війни під час шокової тарифної реформи 2014-2018 років, коли багато мешканців українських міст не могли платити за тепло, а підприємства ТКЕ — за газ. І Уряд так і не врегулював проблему з цією заборгованістю, хоча обіцяв. Зараз, очевидно, тарифна політика в прифронтових, власне, вже воєнних містах, які постійно чують "роботу" ствольної артилерії, має відрізнятись від інших кластерів країни. Так само як і списання заборгованості. Війна — це борги. Тому і державний борг зріс до 100% ВВП. Критикувати міську владу в прифронтових містах під час війни можна за відсутність тепла і світла, а не за борги за світло і тепло", — констатував Олексій Кущ.

Як писали Новини.LIVE раніше, Терехов відреагував на критику щодо фінансового стану комунальних підприємств міста. У відповідь він оприлюднив дані про мільярдні борги держави перед харків'янами.

А також президент України Володимир Зеленський вручив меру Харкова орден "За мужність" ІІ ступеня. Церемонія нагородження відбулася під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.