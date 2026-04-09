Зеленський вручив Терехову орден "За мужність" ІІ ступеня

Володимир Зеленський вручає нагороду Ігорю Терехову. Фото: Харківська міська рада

У четвер, 9 квітня, Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди представникам місцевого самоврядування з різних регіонів країни. Серед відзначених — міський голова Харкова Ігор Терехов, який отримав орден "За мужність" ІІ ступеня. Церемонія відбулася під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Сьогодні, 9 квітня, відбулася урочиста церемонія нагородження представників органів державної влади та місцевого самоврядування.

Президент Володимир Зеленський особисто вручив орден "За мужність" ІІ ступеня міському голові Харкова Ігорю Терехову за його відданість громаді та мужність у складних умовах.

Захід проходив у межах Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, де обговорювалися важливі питання розвитку регіонів та взаємодії центральної та місцевої влади.

Окрім Терехова, державні відзнаки отримали й інші очільники міст та представники місцевих рад з різних областей України, що підкреслює значення їхньої роботи для стабільності та розвитку країни.

Президент наголосив на важливості ролі місцевого самоврядування у забезпеченні життєдіяльності громад, особливо в умовах війни, та подякував усім нагородженим за професіоналізм і відданість справі.

Скриншот повідомлення Харківської міськради/Facebook

Новини.LIVE інформували, що зима цього року стала для Харкова серйозним випробуванням для міського управління та енергетичної інфраструктури. Місто працювало у режимі постійного антикризового управління через обстріли, блекаути та перепади температур. У центрі цього процесу перебував міський голова Ігор Терехов, який стежив за збереженням життєво важливих функцій міста.

Також Новини.LIVE писали про те, як Харків готується до наступної зими. Ігор Терехов повідомив, що Харків упроваджує нову систему енергозабезпечення, яка раніше в місті не застосовувалася, зокрема через встановлення когенераційних установок, модульних котелень і буріння нових свердловин.