"Вимагаємо справедливості": Терехов відповів на закиди щодо "боргів"

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Масштабні "енергетичні борги" Харкова — це не наслідок управлінських прорахунків чи "популізму" міської влади, а результат системної кризи державного рівня. Міський голова Харкова й очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов відповів на критику щодо фінансового стану комунальних підприємств прифронтового міста, оприлюднивши цифри мільярдних боргів самої держави перед харків’янами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Ігоря Терехова.

Реакція Терехова на закиди щодо "боргів" Харкова

Останніми днями у медіапросторі активно обговорюється заборгованість Харкова, яку деякі "експерти" та політики охрестили "комунальним соціалізмом". Втім, Ігор Терехов наголошує: картина є неповною та нечесною, оскільки вона ігнорує зобов’язання центральної влади, які роками залишаються невиконаними.

"Суспільству показують лише одну половину рівняння: скільки Харків винен. Але ігнорують іншу — скільки винні Харкову. А сума, між іншим, дуже конкретна. Узгоджена заборгованість з різниці в тарифах на теплову енергію та гарячу воду за період з 1 червня 2021 року по 1 січня 2026 року становить 16,8 млрд грн. Ці кошти держава мала нам компенсувати, але досі цього не зробила. А з урахуванням першого кварталу 2026 року йдеться вже приблизно про 17,5 млрд грн", — заявив Ігор Терехов.

За словами мера, проблема боргів тепловиків — це не "харківська аномалія", а загальнонаціональний колапс. Київ винен 19,7 млрд грн, Дніпропетровщина — 18,4 млрд грн. Причиною цього є політика "заморожених" тарифів для населення, яку встановила держава, не забезпечивши при цьому джерел відшкодування для громад.

"Проблема полягає в тому, що ціни заморозили, а механізм відшкодування не забезпечили. Це не "соціалізм чи комунізм", а недопрацювання центрального рівня влади, відповідальність за яке чомусь перекладають винятково на місцеве самоврядування".

Окремо Ігор Терехов зупинився на гуманітарному аспекті. Харків — найбільш постраждалий обласний центр, де ворог зруйнував понад 10 тисяч житлових будинків та понад 500 об'єктів інфраструктури. У таких умовах поради експертів щодо "жорсткого стягнення боргів" виглядають відірваними від реальності.

"Коли експерти з теплих київських кабінетів радять "жорсткіше вибивати гроші", виникає просте запитання: з кого? З родини, яка втікала з-під обстрілів босоніж? З людини, чиєї квартири більше не існує. В реальності щодня доводиться обирати: закрити борг, створений політикою згори, чи негайно відновити розбиту котельню, щоб мікрорайон, де живе 300 тисяч харківʼян, не замерз? Для мене відповідь очевидна", — заявив очільник АПМГ.

Він закликав не перетворювати складну енергетичну проблему на інструмент політичних спекуляцій чи передвиборчої боротьби, а натомість зосередитися на розробці реальної державної моделі врегулювання боргів.

"Коли під ворожими ударами ми зберігаємо тепло, воду та продовжуємо відновлювати житло, то це не "гра в комунізм". Це базова відповідальність перед усіма, хто залишається жити й працювати вдома. Тому, якщо дискутувати мовою цифр, варто бути чесними до кінця. Треба говорити не лише про те, скільки винні ми, а й про те, скільки винні нам. І якби держава розрахувалася б з нами у повній мірі, ви були б здивовані, але деякі наші підприємства опинилися б навіть у плюсі!", — запевнив Ігор Терехов.

