Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Эксперт отметил политические мотивы информатаки на Терехова

Эксперт отметил политические мотивы информатаки на Терехова

Ua ru
Дата публикации 10 апреля 2026 13:43
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Скоординированная информационная атака на мэра Харькова, главу Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова — это о политике, а не об управлении городом.

Такое убеждение высказал финансовый аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ.

"Война формирует токсичные условия в жизнедеятельности крупных прифронтовых мегаполисов. Это, можно сказать, аксиома войны. Аксиома вторая: нравится это кому-то или нет, государство должно дотировать функционирование определенных социально-экономических процессов на таких территориях. Например, сохранение рабочих мест, размещение государственного заказа среди местных предприятий, бесплатный проезд в транспорте, продуктовые дотации социально уязвимых слоев населения и тому подобное. Проблема заключается в том, что усилий на централизованном уровне, очевидно, недостаточно. Вся финансовая нагрузка ложится на местные бюджеты", — поделился мыслями эксперт.

Он акцентировал, что обеспечение таких городов как Харьков электроэнергией и теплом — уже само по себе подвиг.

"Коммунальная инфраструктура прифронтовых городов — это сплошная рана, которая только заживает, как ее разрезает война и так по кругу. Платежеспособность населения прифронтовых городов, существенно отличается от "тыловых". Меньше рабочих мест, более высокие риски для бизнеса. Но некоторые прифронтовые города, такие как Харьков, делают сверхвозможное: обеспечивают горожан теплом и электроэнергией, дотируют работу местного транспорта (а не повышают стоимость проезда в нем)", — напомнил Кущ.

По его словам, "верх цинизма", обвинять руководство таких городов в "задолженности" в городской системе коммунальных услуг - но такие обвинения "вдруг" начали звучать в прессе.

"8 апреля "Экономическая правда" опубликовала статью, в которой назвала систему коммунального хозяйства Харькова "коммунальным коммунизмом", в частности, потому что там вовремя не взыскивают коммунальные долги. Но то, что на пятом году войны в Харькове как часы работает коммунальное хозяйство — это не "коммунизм", а эффективная система городского менеджмента. Кроме того, существует не только задолженность Харькова, но и долги центральной власти перед городским бюджетом", — подчеркнул аналитик.

Статья, убежден он, готовилась именно как "информационная торпеда" против городской власти Харькова, в частности, Игоря Теререхова.

"Вероятно, его политическим конкурентам очень не нравится то, что мэр и его возможная политическая сила попадают на ведущие места в социологических исследованиях. Именно поэтому и коннотация в названии с "коммунизмом", чтобы прицепить ярлык еще на уровне заголовка, в расчете, что дальше читать не будут", — уверен эксперт.

Статистика, по его наблюдениям, собрана в спешке. В частности, в статье указана сумма задолженности предприятий теплокоммунэнерго Харькова в размере 27,3 млрд грн, хотя это общий долг по области. В то же время, задолженность КП "Харьковские тепловые сети" за природный газ и его распределение составляет 22,3 млрд грн. и 2,6 млрд грн - это штрафные санкции.

"Значительная часть этой суммы была сформирована еще до войны во время шоковой тарифной реформы 2014-2018 годов, когда многие жители украинских городов не могли платить за тепло, а предприятия ТКЭ — за газ. И Правительство так и не урегулировало проблему с этой задолженностью, хотя обещало. Сейчас, очевидно, тарифная политика в прифронтовых, собственно, уже военных городах, которые постоянно слышат "работу" ствольной артиллерии, должна отличаться от других кластеров страны. Так же как и списание задолженности. Война — это долги. Поэтому и государственный долг вырос до 100% ВВП. Критиковать городскую власть в прифронтовых городах во время войны можно за отсутствие тепла и света, а не за долги за свет и тепло", — констатировал Алексей Кущ.

Как писали Новини.LIVE ранее, Терехов отреагировал на критику относительно финансового состояния коммунальных предприятий города. В ответ он обнародовал данные о миллиардных долгах государства перед харьковчанами.

А также президент Украины Владимир Зеленский вручил мэру Харькова орден "За мужество" II степени. Церемония награждения состоялась во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.

Харьков Игорь Терехов Алексей Кущ
Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Автор:
Мария Коробова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации