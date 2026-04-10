Эксперт отметил политические мотивы информатаки на Терехова

Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Скоординированная информационная атака на мэра Харькова, главу Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова — это о политике, а не об управлении городом.

Такое убеждение высказал финансовый аналитик и экономический эксперт Алексей Кущ.

Эксперт высказался об информатаках на Терехова

"Война формирует токсичные условия в жизнедеятельности крупных прифронтовых мегаполисов. Это, можно сказать, аксиома войны. Аксиома вторая: нравится это кому-то или нет, государство должно дотировать функционирование определенных социально-экономических процессов на таких территориях. Например, сохранение рабочих мест, размещение государственного заказа среди местных предприятий, бесплатный проезд в транспорте, продуктовые дотации социально уязвимых слоев населения и тому подобное. Проблема заключается в том, что усилий на централизованном уровне, очевидно, недостаточно. Вся финансовая нагрузка ложится на местные бюджеты", — поделился мыслями эксперт.

Он акцентировал, что обеспечение таких городов как Харьков электроэнергией и теплом — уже само по себе подвиг.

"Коммунальная инфраструктура прифронтовых городов — это сплошная рана, которая только заживает, как ее разрезает война и так по кругу. Платежеспособность населения прифронтовых городов, существенно отличается от "тыловых". Меньше рабочих мест, более высокие риски для бизнеса. Но некоторые прифронтовые города, такие как Харьков, делают сверхвозможное: обеспечивают горожан теплом и электроэнергией, дотируют работу местного транспорта (а не повышают стоимость проезда в нем)", — напомнил Кущ.

По его словам, "верх цинизма", обвинять руководство таких городов в "задолженности" в городской системе коммунальных услуг - но такие обвинения "вдруг" начали звучать в прессе.

"8 апреля "Экономическая правда" опубликовала статью, в которой назвала систему коммунального хозяйства Харькова "коммунальным коммунизмом", в частности, потому что там вовремя не взыскивают коммунальные долги. Но то, что на пятом году войны в Харькове как часы работает коммунальное хозяйство — это не "коммунизм", а эффективная система городского менеджмента. Кроме того, существует не только задолженность Харькова, но и долги центральной власти перед городским бюджетом", — подчеркнул аналитик.

Статья, убежден он, готовилась именно как "информационная торпеда" против городской власти Харькова, в частности, Игоря Теререхова.

"Вероятно, его политическим конкурентам очень не нравится то, что мэр и его возможная политическая сила попадают на ведущие места в социологических исследованиях. Именно поэтому и коннотация в названии с "коммунизмом", чтобы прицепить ярлык еще на уровне заголовка, в расчете, что дальше читать не будут", — уверен эксперт.

Статистика, по его наблюдениям, собрана в спешке. В частности, в статье указана сумма задолженности предприятий теплокоммунэнерго Харькова в размере 27,3 млрд грн, хотя это общий долг по области. В то же время, задолженность КП "Харьковские тепловые сети" за природный газ и его распределение составляет 22,3 млрд грн. и 2,6 млрд грн - это штрафные санкции.

"Значительная часть этой суммы была сформирована еще до войны во время шоковой тарифной реформы 2014-2018 годов, когда многие жители украинских городов не могли платить за тепло, а предприятия ТКЭ — за газ. И Правительство так и не урегулировало проблему с этой задолженностью, хотя обещало. Сейчас, очевидно, тарифная политика в прифронтовых, собственно, уже военных городах, которые постоянно слышат "работу" ствольной артиллерии, должна отличаться от других кластеров страны. Так же как и списание задолженности. Война — это долги. Поэтому и государственный долг вырос до 100% ВВП. Критиковать городскую власть в прифронтовых городах во время войны можно за отсутствие тепла и света, а не за долги за свет и тепло", — констатировал Алексей Кущ.

Как писали Новини.LIVE ранее, Терехов отреагировал на критику относительно финансового состояния коммунальных предприятий города. В ответ он обнародовал данные о миллиардных долгах государства перед харьковчанами.

А также президент Украины Владимир Зеленский вручил мэру Харькова орден "За мужество" II степени. Церемония награждения состоялась во время заседания Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины.