Енергетики на Харківщині повернули світло у деокуповані села

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківської ОВА

22 травня світло повернули жителям села Мосьпанове Малинівської громади Чугуївського району. Через знищення ворогом майже 80% електромереж жителі цього села не мали електрики більше року.

Про це повідомили у АТ "Харківобленерго".

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Відновлення електропостачання

Він уточнив, що наразі електрику отримала більша частина села — 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю.

"Село декілька днів було під окупацією та багато часу — на лінії зіткнення, тому і руйнування — значні. Нам довелося відновити 10 електропідстанцій та понад 12 кілометрів високовольтних ліній 10 кВ. Повністю міняли опори, дроти. Зараз в селі живуть вже понад 300 мешканців. Маємо надію, що після відновлення електропостачання до Мосьпанового повернеться ще більше людей", — зазначив Андрій Семенов.

Фахівці Харківобленерго відновлюють електропостачання. Фото: пресслужба Харківської ОВА

Начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семер'янов наголосив, що повернення світла для села — це ще й відновлення водопостачання та зв'язку.

"Вода належної якості тут знаходиться далеко під землею. Село живлять три свердловини глибиною 70-80 метрів, тому без електрики насоси просто не могли качати воду. Люди виживали за рахунок генераторів та приватних свердловин. Тепер з відновленням електропостачання проблема з водою буде вирішена. Як і проблема з мобільним зв'язком. Очікуємо, що завдяки цьому до Мосьпанового найближчим часом повернеться ще до 50% мешканців", — зазначив Микола Семер'янов.

Наразі електрику отримала більша частина села — 420 споживачів із 540. Вже найближчим часом населений пункт буде заживлено повністю. Наразі в цьому селі проживає понад 300 людей.

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у деокупованих громадах області ведуться роботи з відновлення електрифікації у посиленому режимі.

Так, минулого тижня у Харківській області енергетики відновили 12-кілометрову лінію електропередач, яка не працювала з початку повномасштабної війни. Для цього саперам довелося знешкодити понад тисячу російських мін.

Загалом у травні енергетики Харківщини планують заживити 23 населені пункти. Серед них Велика Комишуваха та Студенок в Ізюмському районі, а також деякі населені пункти в Золочівській громаді.