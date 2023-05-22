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Энергетики в Харьковской области вернули свет в село, которого год было без электрики

22 мая 2023 14:00
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Энергетики на Харьковщине вернули свет в деоккупированные села
Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

22 мая свет вернули жителям села Мосьпаново Малиновской общины Чугуевского района. Из-за уничтожения врагом почти 80% электросетей у жителей этого села не было электричества больше года.

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго" .

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Восстановление электроснабжения

Он уточнил, что в настоящее время электричество получило большая часть села — 420 потребителей из 540. Уже в ближайшее время населенный пункт будет заживлен полностью.

"Деревня несколько дней была под оккупацией и много времени — на линии столкновения, поэтому и разрушения — значительные. Нам пришлось восстановить 10 электроподстанций и более 12 километров высоковольтных линий 10 кВ. Полностью меняли опоры, провода. Сейчас в селе живут уже более 300 жителей. Надеемся, что после возобновления электроснабжения в Мосьпаново вернется еще больше людей", — отметил Андрей Семенов.

Специалисты Харьковоблэнерго возобновляют электроснабжение. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Начальник Малиновской поселковой военной администрации Николай Семерьянов подчеркнул, что возвращение света для села – это еще и восстановление водоснабжения и связи.

"Вода должного качества здесь находится далеко под землей. Село питают три скважины глубиной 70-80 метров, поэтому без электричества насосы просто не могли качать воду. Люди выживали за счет генераторов и частных скважин. Теперь с восстановлением электроснабжения проблема с водой будет решена. Как и проблема с мобильной связью. Ожидаем, что благодаря этому Мосьпанову в ближайшее время вернется еще до 50% жителей", — отметил Николай Семерьянов.

Сейчас электричество получила большая часть села - 420 потребителей из 540. Уже в ближайшее время населенный пункт будет заживлен полностью. В настоящее время в этом селе проживает более 300 человек.

По поручению начальника Харьковской ОВД Олега Синегубова в деоккупированных общинах области ведутся работы по восстановлению электрификации в усиленном режиме.

Так, на прошлой неделе в Харьковской области энергетики возобновили 12-километровую линию электропередач, не работавшую с начала полномасштабной войны. Для этого саперам пришлось обезвредить более тысячи российских мин.

Всего в мае энергетики Харьковщины планируют заживить 23 населенных пункта . Среди них Большая Камышеваха и Студенок в Изюмском районе, а также некоторые населенные пункты в Золочевской общине.

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