У ДСНС показали, як евакуюють людей з-під обстрілів на Харківщині

Евакуація цивільних на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

У Харківській області триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського району. Під час евакуації використовувалася броньована техніка, адже ворог постійно завдає ударів по району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області у суботу, 19 жовтня.

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Евакуація жителів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів, проводять з населених пунктів Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району.

Для забезпечення безпеки під час евакуації використовувалася броньована техніка.

Евакуація населення на Харківщині. Фото: ДСНС Харківщини

19 жовтня рятувальники Харківщини проводили евакуаційні заходи у селі Курилівка та селищі Куп'янськ-Вузловий. Здебільшого допомоги потребували пенсіонери та люди з інвалідністю.

"Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях", — повідомили в ДСНС.

ДСНС евакуює людей за Куп'янщини. Фото: ДСНС Харківщини

ДСНС Харківщини евакуює цивільних. Фото: ДСНС Харківщини

Евакуація в Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, у Харківській області посилили евакуацію з прифронтових громад Куп'янського району. Крім того, у Борівській територіальній громаді оголошено про примусову евакуацію родин з дітьми. Це стосується 119 дітей з селища Борова.

Також Новини.LIVE писали, що у Сумській області триває евакуація зі 189 населених пунктів. Загальна кількість евакуйованих з регіону становить понад 36 тисяч людей, з них 6469 — це діти.