У ДСНС показали, як евакуюють людей з-під обстрілів на Харківщині

Евакуація людей з-під обстрілів на Харківщині — відео ДСНС
У Харківській області триває евакуація жителів прифронтових населених пунктів Куп'янського району. Під час евакуації використовувалася броньована техніка, адже ворог постійно завдає ударів по району.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області у суботу, 19 жовтня.
Евакуація населення Харківщини
Евакуація жителів, життю та здоров’ю яких загрожують постійні обстріли з боку окупантів, проводять з населених пунктів Куп’янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської громад Куп'янського району.
Для забезпечення безпеки під час евакуації використовувалася броньована техніка.
19 жовтня рятувальники Харківщини проводили евакуаційні заходи у селі Курилівка та селищі Куп'янськ-Вузловий. Здебільшого допомоги потребували пенсіонери та люди з інвалідністю.
"Люди, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії, першочергово направляються до проміжних евакопунктів, що розміщені у безпечних місцях", — повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, у Харківській області посилили евакуацію з прифронтових громад Куп'янського району. Крім того, у Борівській територіальній громаді оголошено про примусову евакуацію родин з дітьми. Це стосується 119 дітей з селища Борова.
Також Новини.LIVE писали, що у Сумській області триває евакуація зі 189 населених пунктів. Загальна кількість евакуйованих з регіону становить понад 36 тисяч людей, з них 6469 — це діти.
Читайте Новини.LIVE!