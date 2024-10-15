На Харківщині ухвалили рішення про посилення евакуації з двох громад

Евакуація. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

Російські окупанти продовжують активні бойові дії, зокрема на Куп’янському напрямку, де за останню добу зафіксовано 26 атак. Сили оборони змогли зупинити всі штурмові дії противника.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону у вівторок, 15 жовтня.

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Враховуючи загострення ситуації, під час засідання Ради оборони області було ухвалено рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення.

"Евакуація родин з дітьми із прифронтових громад Куп’янського району триває і нині. 234 дитини з родинами були евакуйовані з 9 вересня по 14 жовтня. Залишилося евакуювати ще 35 дітей. У зв’язку з безпековою ситуацією сьогодні було прийняте рішення про посилення заходів з евакуації цивільного населення в Куп’янському районі, в тому числі у місті Куп’янськ", — заявив Синєгубов.

Крім того, у Борівській територіальній громаді оголошено про примусову евакуацію родин з дітьми. Це стосується 119 дітей з селища Борова.

"В громаді системно ведеться роз’яснювальна робота з батьками, щодо необхідності при можливості вивезти дітей у безпечні місця. Є попередня інформація що є ще сім’ї, які найближчим часом планують евакуюватися з громади", — наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, українські військові продовжують ліквідацію окупантів на Харківському напрямку. Так, воїни аеророзвідки знищили артилерію загарбників.

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