В ГСЧС показали, как эвакуируют людей из-под обстрелов в Харьковской области

Эвакуация гражданских в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харьковской области проходит эвакуация жителей прифронтовых населенных пунктов Купянского района. При эвакуации использовалась бронированная техника, так как враг постоянно наносит удары по району.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в субботу, 19 октября.

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Эвакуация жителей, жизни и здоровью которых угрожают постоянные обстрелы со стороны оккупантов, проводятся из населенных пунктов Купянской, Кондрашевской, Куриловской и Петропавловской громад Купянского района.

Для обеспечения безопасности при эвакуации использовалась бронированная техника.

Эвакуация населения в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

19 октября спасатели Харьковщины проводили эвакуационные мероприятия в селе Куриловка и поселке Купянск-Узловой. В основном в помощи нуждались пенсионеры и люди с инвалидностью.

"Люди, вынужденные покинуть собственные дома из-за активных боевых действий, в первую очередь направляются в промежуточные эвакопункты, которые размещены в безопасных местах", — сообщили в ГСЧС.

ГСЧС эвакуирует людей при Купянщине. Фото: ГСЧС Харьковщины

ГСЧС Харьковщины эвакуирует гражданских. Фото: ГСЧС Харьковщины

Эвакуация в Харьковской области Фото: ГСЧС Харьковщины

Напомним, в Харьковской области усилили эвакуацию из прифронтовых громад Купянского района. Кроме того, в Боровской территориальной общине объявлено о принудительной эвакуации семей с детьми. Это касается 119 детей из поселка Боровая.

Также Новини.LIVE писали, что в Сумской области идет эвакуация из 189 населенных пунктов. Общее число эвакуированных из региона составляет более 36 тысяч человек, из них 6469 — это дети.