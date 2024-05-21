Евакуація з Харківщини — в Мінреінтеграції розповіли про виплати

Евакуація людей на Харківщині. Фото ілюстративне: Front News

Українці, які повторно евакуюються із регіонів Харківщини, де точаться бої, мають право на виплати вимушено переміщеним особам. Зокрема, це стосується тих, хто виїжджає з Вовчанська та Липців за списками, які складає місцева влада.

Про це повідомили у Мінреінтеграції у вівторок, 21 травня.

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Виплати для вимушено переміщених осіб

"У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб", — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Для включення до спеціального списку особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у громадах, які їх приймають.

Також повідомляється, що державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень — на дітей і особам з інвалідністю. Така допомога може тривати шість місяців.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області станом на суботу, 18 травня, триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2 500 людей.

Також ми розповідали, що мешканці Харківської області, які постраждали від бойових дій, можуть знайти прихисток в Одесі. Літні люди, багатодітні родини та особи з інвалідністю можуть отримати у південному місті безплатне житло та речі першої потреби.