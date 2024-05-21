Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Евакуація з Харківщини — в Мінреінтеграції розповіли про виплати arrow

Евакуація з Харківщини — в Мінреінтеграції розповіли про виплати

21 травня 2024 20:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Евакуація з Харківщини — в Мінреінтеграції розповіли про виплати
Евакуація людей на Харківщині. Фото ілюстративне: Front News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Українці, які повторно евакуюються із регіонів Харківщини, де точаться бої, мають право на виплати вимушено переміщеним особам. Зокрема, це стосується тих, хто виїжджає з Вовчанська та Липців за списками, які складає місцева влада.

Про це повідомили у Мінреінтеграції у вівторок, 21 травня.

Читайте також:

Виплати для вимушено переміщених осіб

"У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб", — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Для включення до спеціального списку особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у громадах, які їх приймають.

Також повідомляється, що державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2000 гривень на місяць для дорослих, 3000 гривень — на дітей і особам з інвалідністю. Така допомога може тривати шість місяців.

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області станом на суботу, 18 травня, триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2 500 людей.

Також ми розповідали, що мешканці Харківської області, які постраждали від бойових дій, можуть знайти прихисток в Одесі. Літні люди, багатодітні родини та особи з інвалідністю можуть отримати у південному місті безплатне житло та речі першої потреби.

війна
виплати
Харків
Україна
біженці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

07:36 Навіщо приходити голяка — експерти розкритикували головний тренд Met Gala 2024

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном