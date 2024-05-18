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На Харківщині триває евакуація — у ДСНС назвали кількість людей, яких вивезли

18 травня 2024 09:19
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Евакуація з Вовчанська на Харківщині станом на 18 травня триває
Евакуація. Фото: RFE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області станом на суботу, 18 травня, триває евакуація цивільних з Вовчанської громади. Звідти вдалося вивезти вже близько 2500 людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Telegram.

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"Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що загалом з прикордонних населених пунктів Харківської області вдалося евакуювати вже понад 9900 мешканців. Лише з Вовчанської громади було евакуйовано близько 2500 людей.

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Скриншот допису ДСНС

Раніше військовий Юрій Федоренко розповів, що активність російських окупантів на Вовчанському напрямку Харківщини дещо зменшилася. За його словами, противник хоч і продовжує штурмувати поблизу Вовчанська, але інтенсивність наступальних дій вже не така, як це було у перші дні. 

Також Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські обстріли Вовчанська не припиняються. Зокрема, був поранений керівник адміністрації населеного пункту.

Крім того, у Генштабі зазначили, що Сили оборони здійснюють зачистку вулиць на півночі Вовчанська, не даючи противнику закріпитися.

евакуація
ДСНС
Харківська область
обстріли
рятувальники
війна в Україні

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