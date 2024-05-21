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Эвакуация c Харьковщины — в Минреинтеграции рассказали о выплатах

21 мая 2024 20:36
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эвакуация c Харьковщины — в Минреинтеграции рассказали о выплатах
Эвакуация людей в Харьковской области. Фото иллюстративный: Front News
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинцы, повторно эвакуируемые из регионов Харьковщины, где ведутся бои, имеют право на выплаты вынужденно перемещенным лицам. В частности, это касается тех, кто выезжает из Волчанска и Липцев по спискам, которые составляют местные власти.

Об этом сообщили в Минреинтеграции во вторник, 21 мая.

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Выплаты для вынужденно перемещенных лиц

"В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев повторно выехавшие люди имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц", — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Для включения в специальный список лица, самостоятельно выехавшие из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВО по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для восстановления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения в принимающих их общинах.

Также сообщается, что государственная денежная помощь для ВПЛ выплачивается в размере 2000 гривен в месяц для взрослых, 3000 гривен - на детей и лицам с инвалидностью. Такая помощь может занять шесть месяцев.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области по состоянию на субботу, 18 мая, идет эвакуация гражданских из Волчанской общины. Оттуда удалось вывезти уже около 2500 человек.

Также мы рассказывали, что пострадавшие от боевых действий жители Харьковской области могут найти убежище в Одессе. Старики, многодетные семьи и лица с инвалидностью могут получить в южном городе бесплатное жилье и вещи первой необходимости.

война
выплаты
Харьков
Украина
беженцы

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