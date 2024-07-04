Синєгубов повідомив, як відбувається евакуація з населених пунктів Харківської області

Евакуація людей. Фото: RFE

З деяких населених пунктів Харківської області продовжують евакуювати людей. Так, у Богодухівському районі до виїзду готують 12 сімей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 4 липня.

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"У Богодухівському районі готують до евакуації 12 дітей з родинами із сіл Олександрівка та Скорики", — розповів Синєгубов.

За його словами, у селі Сотницький Козачок, де точаться активні бої, евакуювали 30 людей. Наразі в населеному пункті перебувають двоє людей. З ними комунікують щодо евакуації.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог не припиняє обстрілювати Харківську область. Внаслідок атаки на регіон 4 липня постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура.

Також 3 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 14 осіб.