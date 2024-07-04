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Евакуація з Харківської області — 12 сімей готуються до виїзду у Богодухівському районі

4 липня 2024 14:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Синєгубов повідомив, як відбувається евакуація з населених пунктів Харківської області
Евакуація людей. Фото: RFE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

З деяких населених пунктів Харківської області продовжують евакуювати людей. Так, у Богодухівському районі до виїзду готують 12 сімей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у четвер, 4 липня.

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"У Богодухівському районі готують до евакуації 12 дітей з родинами із сіл Олександрівка та Скорики", — розповів Синєгубов. 

За його словами, у селі Сотницький Козачок, де точаться активні бої, евакуювали 30 людей. Наразі в населеному пункті перебувають двоє людей. З ними комунікують щодо евакуації.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, ворог не припиняє обстрілювати Харківську область. Внаслідок атаки на регіон 4 липня постраждало четверо людей та була зруйнована цивільна інфраструктура. 

Також 3 липня росіяни вдарили по Харкову. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 14 осіб.

війна українці евакуація Україна Харківська область Олег Синєгубов люди

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