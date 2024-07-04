Синегубов сообщил, как происходит эвакуация из населенных пунктов Харьковской области

Эвакуация из Харьковской области — 12 семей готовятся к выезду в Богодуховском районе
Из некоторых населенных пунктов Харьковской области продолжают эвакуировать людей. В Богодуховском районе к выезду готовят 12 семей.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 4 июля.
Эвакуация людей из Харьковской области
"В Богодуховском районе готовят к эвакуации 12 детей с семьями из сел Александровка и Скорики", — рассказал Синегубов.
По его словам, в селе Сотницкий Казачок, где идут активные бои, эвакуировали 30 человек. Сейчас в населенном пункте находятся два человека. С ними коммуницируют по поводу эвакуации.
Напомним, враг не перестает обстреливать Харьковскую область. В результате атаки на регион 4 июля пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.
Также 3 июля россияне ударили по Харькову. В результате вражеского обстрела пострадали 14 человек.
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