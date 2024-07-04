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Эвакуация из Харьковской области — 12 семей готовятся к выезду в Богодуховском районе

4 июля 2024 14:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Синегубов сообщил, как происходит эвакуация из населенных пунктов Харьковской области
Эвакуация людей. Фото: RFE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Из некоторых населенных пунктов Харьковской области продолжают эвакуировать людей. В Богодуховском районе к выезду готовят 12 семей.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в четверг, 4 июля.

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"В Богодуховском районе готовят к эвакуации 12 детей с семьями из сел Александровка и Скорики", — рассказал Синегубов. 

По его словам, в селе Сотницкий Казачок, где идут активные бои, эвакуировали 30 человек. Сейчас в населенном пункте находятся два человека. С ними коммуницируют по поводу эвакуации.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, враг не перестает обстреливать Харьковскую область. В результате атаки на регион 4 июля пострадали четыре человека и была разрушена гражданская инфраструктура.

Также 3 июля россияне ударили по Харькову. В результате вражеского обстрела пострадали 14 человек.

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