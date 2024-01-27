Фітьо пояснив, чи є зараз загроза російського наступу на Харків

Пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Фото: Facebook / Володимир Фітьо

Пресофіцер командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо заявив, що наразі немає загрози наступу Росії на Харків. За його словами, ознаки активності та підготовки окупантів до наступу на північному напрямку відсутні.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив Володимир Фітьо.

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Як розповів Фітьо, Сили оборони відстежують збільшення або зменшення кількості російських військ на північному кордоні. Загарбникам майже неможливо створити приховані переміщення особового складу та техніки.

"Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, відслідковується. Зараз війна триває у такому "онлайні", і зробити якісь приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо", — зазначив Фітьо.

Пресофіцер командування Сухопутних військ вказав, що зараз північний кордон України укріплюється, проводиться інженерне обладнання, там є сили і засоби для оборони.

"Є сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає", — додав Фітьо.

Нагадаємо, поблизу Куп'янська, росіяни відновили інтенсивність наступальних дій. У Харківській області біля Синьківки та Табаївки тривають важкі бої.

Раніше ми писали, що загарбники вночі 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". В місті пошкоджено підприємство та загорілася АЗС.