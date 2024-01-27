Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Фітьо пояснив, чи є зараз загроза російського наступу на Харків arrow

Фітьо пояснив, чи є зараз загроза російського наступу на Харків

27 січня 2024 15:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Фітьо пояснив, чи є зараз загроза російського наступу на Харків
Пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Фото: Facebook / Володимир Фітьо
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Пресофіцер командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо заявив, що наразі немає загрози наступу Росії на Харків. За його словами, ознаки активності та підготовки окупантів до наступу на північному напрямку відсутні.

Про це в ефірі телеканалу Еспресо повідомив Володимир Фітьо.

Читайте також:

Для Харкова немає загрози нового російського наступу

Як розповів Фітьо, Сили оборони відстежують збільшення або зменшення кількості російських військ на північному кордоні. Загарбникам майже неможливо створити приховані переміщення особового складу та техніки.

"Кількість російських військ, які знаходяться на північному кордоні, відслідковується. Зараз війна триває у такому "онлайні", і зробити якісь приховані переміщення сил та засобів, для обох сторін, практично неможливо", — зазначив Фітьо.

Пресофіцер командування Сухопутних військ вказав, що зараз північний кордон України укріплюється, проводиться інженерне обладнання, там є сили і засоби для оборони.

"Є сили і засоби, проводиться інженерне обладнання кордону. Тому наразі для харків'ян загрози з півночі немає", — додав Фітьо.

Нагадаємо, поблизу Куп'янська, росіяни відновили інтенсивність наступальних дій. У Харківській області біля Синьківки та Табаївки тривають важкі бої.

Раніше ми писали, що загарбники вночі 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". В місті пошкоджено підприємство та загорілася АЗС.

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Україна
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі