Фитьо объяснил, есть ли сейчас угроза российского наступления на Харьков

Пресс-офицер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Фото: Facebook / Владимир Фитьо

Пресс-офицер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки оккупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.

Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил Владимир Фитьо.

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Как рассказал Фитьо, Силы обороны отслеживают увеличение или уменьшение количества российских войск на северной границе. Захватчикам почти невозможно создать скрытые перемещения личного состава и техники.

"Количество российских войск, находящихся на северной границе, отслеживается. Сейчас война продолжается в таком "онлайне", и сделать какие-то скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", — отметил Фитьо.

Пресс-офицер командования Сухопутных войск указал, что сейчас северная граница Украины укрепляется, производится инженерное оборудование, там есть силы и средства для обороны.

"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", — добавил Фитьо.

Напомним, возле Купянска, россияне возобновили интенсивность наступательных действий. В Харьковской области возле Синьковки и Табаевки продолжаются тяжелые бои.

Ранее мы писали, что захватчики ночью 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В городе повреждено предприятие и загорелась АЗС.