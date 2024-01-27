Фитьо объяснил, есть ли сейчас угроза российского наступления на Харьков
Пресс-офицер командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо заявил, что пока нет угрозы наступления России на Харьков. По его словам, признаки активности и подготовки оккупантов к наступлению на северном направлении отсутствуют.
Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил Владимир Фитьо.
Для Харькова нет угрозы нового российского наступления
Как рассказал Фитьо, Силы обороны отслеживают увеличение или уменьшение количества российских войск на северной границе. Захватчикам почти невозможно создать скрытые перемещения личного состава и техники.
"Количество российских войск, находящихся на северной границе, отслеживается. Сейчас война продолжается в таком "онлайне", и сделать какие-то скрытые перемещения сил и средств для обеих сторон практически невозможно", — отметил Фитьо.
Пресс-офицер командования Сухопутных войск указал, что сейчас северная граница Украины укрепляется, производится инженерное оборудование, там есть силы и средства для обороны.
"Есть силы и средства, проводится инженерное оборудование границы. Поэтому для харьковчан угрозы с севера нет", — добавил Фитьо.
Напомним, возле Купянска, россияне возобновили интенсивность наступательных действий. В Харьковской области возле Синьковки и Табаевки продолжаются тяжелые бои.
Ранее мы писали, что захватчики ночью 26 января обстреляли Купянск из РСЗО "Ураган". В городе повреждено предприятие и загорелась АЗС.
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