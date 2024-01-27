Синєгубов заявив, що росіяни відновили наступ під Куп’янськом

Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Фото: mediacenter.org.ua

На Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Відновлення інтенсивних наступальних дій росіян під Куп'янськом

"Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", — вказав очільник Харківської ОДА.

Скриншот deepstatemap.live

Також Синєгубов вважає, що найближчим часом загарбники можуть здійснити повторний, але масштабніший наступ на Харківську область. Він вказав, що зараз місцева влада та військові повинні бути готовими до будь-яких дій ворога.

Голова ОВА зазначив, що за місяць внаслідок ворожих атак загинув 21 житель Харківщини, у тому числі одна дитина, а ще 180 осіб постраждали, серед яких 20 дітей. В області пошкоджено близько 200 будинків.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додамо, харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.