Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Синєгубов заявив, що росіяни відновили наступ під Куп’янськом arrow

Синєгубов заявив, що росіяни відновили наступ під Куп’янськом

27 січня 2024 15:25
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Синєгубов заявив, що росіяни відновили наступ під Куп’янськом
Очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов. Фото: mediacenter.org.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Куп'янському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії. Наразі тривають важкі бої поблизу Синьківки та Табаївки Харківської області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Відновлення інтенсивних наступальних дій росіян під Куп'янськом

"Так, дійсно, наші воїни відбили біля 13 ворожих атак. Інтенсивність наступальних дій по цьому напрямку знову відновилася. Два напрямки у нас досить серйозні: це Синьківка і Табаївка. Це інший напрямок, трохи південніше від міста Куп'янськ, який теж досить важкий, але повністю контрольований нашими Збройними силами", — вказав очільник Харківської ОДА.

Скриншот deepstatemap.live
Скриншот deepstatemap.live

Також Синєгубов вважає, що найближчим часом загарбники можуть здійснити повторний, але масштабніший наступ на Харківську область. Він вказав, що зараз місцева влада та військові повинні бути готовими до будь-яких дій ворога.

Голова ОВА зазначив, що за місяць внаслідок ворожих атак загинув 21 житель Харківщини, у тому числі одна дитина, а ще 180 осіб постраждали, серед яких 20 дітей. В області пошкоджено близько 200 будинків.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 26 січня обстріляли Куп'янськ з РСЗВ "Ураган". Внаслідок цього було пошкоджено підприємство, сталася пожежа на заправці. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додамо, харківські прокурори показали наслідки ворожих обстрілів Куп'янського району 26 та 27 січня. Наразі розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни з боку РФ.

війна
ЗСУ
Україна
Харківська область
Куп'янськ
Олег Синєгубов
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі