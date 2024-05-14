Фортифікації на Харківщині — Синєгубов доручив підрядникам звітувати про роботи

Олег Синєгубов. Фото: kharkivoda.gov.ua

Підрядники, які відповідають за будівництво фортифікаційних споруд у Харківській області прозвітують про виконані роботи. Це станеться на засіданні групи "Прозорість та підзвітність".

Таку заяву в понеділок, 13 травня, зробив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов повідомив, що в понеділок, 13 травня, дав доручення профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікацій.

"Про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість. Завжди готові до прозорої публічної реакції", — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, Олег Синєгубов заявив, що ворог продовжує наступ на Харківщині. Через це в області триває процес евакуації громадян. Планують транспортувати близько 1 600 жителів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про відсутність ліній оборони в Харківській області. Щоправда, зараз вести будівельні роботи та зводити фортифікації в певних регіонах неможливо, бо це становить ризик для життя інженерів.