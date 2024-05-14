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Фортификации в Харьковской области — Синегубов поручил подрядчикам отчитываться о работах

14 мая 2024 04:30
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Фортификации в Харьковской области — Синегубов поручил подрядчикам отчитываться о работах
Олег Синегубов. Фото: kharkivoda.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Подрядчики, отвечающие за строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, отчитаются о выполненных работах. Это произойдет на заседании группы "Прозрачность и подотчетность".

Такое заявление в понедельник, 13 мая, сделал начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов сообщил, что в понедельник, 13 мая, поручил профильному заместителю собрать всех участников процесса строительства фортификаций.

"О результатах заседания будет отчитаются публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут задать любые уточняющие вопросы, волнующие общественность. Всегда готовы к прозрачной публичной реакции", — отметил председатель ОВА.

Напомним, Олег Синегубов заявил, что враг продолжает наступление в Харьковской области. Из-за этого в области продолжается процесс эвакуации граждан. Планируют транспортировать около 1 600 жителей.

Ранее мы сообщали, что в Центре противодействия дезинформации опровергли слухи об отсутствии линий обороны в Харьковской области. Правда, сейчас вести строительные работы и возводить фортификации в определенных регионах невозможно, потому что это риск для жизни инженеров.

Харьков
Харьковская область
Олег Синегубов
война в Украине

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