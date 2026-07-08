Де вимкнуть газ у Харкові та Люботинській громаді в липні

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

У частини жителів Харкова та Люботинської громади найближчими днями тимчасово не буде газу. Причина — планові роботи на газових мережах. Газопостачання відновлять після завершення ремонту та перевірки систем у будинках. Мешканців просять заздалегідь підготуватися й дотримуватися правил безпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську філію "Газмережі".

Відключення у Харкові

9 липня Харківська міська філія "Газмережі" проведе роботи на системі газопостачання у Шевченківському районі. Без газу тимчасово залишаться мешканці:

проспект Перемоги: 61-Б, 62-Б, 62-Г, 62-Д, 65, 65-А, 66-Б, 66-В, 66-Д, 66-М, 66-Н, 66-О, 66-П, 66-Р, 68-Б, 68-Г, 71, 72-В, 72-Г, 74-Б, 74-Г, 75-Б, 77, 77-Б, 78-Б, 78-В.

вулиця Архітекторів: 20, 24, 26, 30, 32.

проспект Людвіга Свободи: 50, 50-А, 50-Б, 50-В.

Газовики просять мешканців перекрити крани перед газовими приладами. Відновлення подачі газу розпочнуть після завершення робіт і надання доступу до всіх квартир для перевірки внутрішньобудинкових мереж.

Область без газу

Планове припинення газопостачання також відбудеться у Люботинській громаді. З 08:30 13 липня без газу залишаться споживачі села Борчани та вулиці Локомотивної у місті Люботин. За інформацією "Газмереж", відновити розподіл газу планують із 09:00 20 липня. До початку робіт мешканців просять самостійно перекрити крани перед газовими приладами, а після завершення ремонту забезпечити доступ працівникам до осель для безпечного відновлення газопостачання.

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У компанії також нагадали, що всі співробітники Харківської філії "Газмережі", які проводитимуть роботи, повинні мати службові посвідчення.

Тариф на газ

Зазначимо, у липні жителі Харкова отримуватимуть рахунки за вже існуючими тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тому додаткового фінансового навантаження на сімейні бюджети поки не передбачається. Для більшості побутових споживачів ціна на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська протягом двох днів 26 та 27 червня завдали масованих ударів по об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства. Окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, частина з яких була оснащена касетними бойовими частинами. Крім того, російські війська атакували виробничі об'єкти ударними безпілотниками.