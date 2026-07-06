Відключення газу на Харківщині 6–8 липня: адреси і села

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Харківська філія "Газмережі"

Частина жителів Харкова та Балаклійської громади тимчасово залишиться без газопостачання. Причиною стали планові роботи на газових мережах. Обмеження триватимуть від одного до двох днів залежно від населеного пункту. Газ обіцяють повернути після завершення ремонту та перевірки систем.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну філію "Газмережі".

Відключення у Харкові

Завтра, 7 липня Харківська міська філія "Газмережі" проведе роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі міста. Через це тимчасово без газу залишаться мешканці таких будинків:

вул. Сіриківська — № 3, 5, 6, 7, 9, 9-Б;

вул. Сотника Костюченка — № 33, 35, 37, 37-А, 39, 41, 43, 45, 47.

Мешканців просять заздалегідь перекрити крани перед газовими приладами. Газопостачання відновлять після завершення робіт та перевірки внутрішньобудинкових мереж. Для цього фахівцям потрібно буде отримати доступ до всіх помешкань.

Область без газу

Планові роботи також проводять у Балаклійській громаді. Із 08:00 6 липня без газу залишилися села Шевелівка, Асіївка, Попівка та Волобуївка. У селах Шевелівка, Асіївка та Попівка відновити газопостачання планують 8 липня. До села Волобуївка газ мають повернути вже 7 липня.

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Жителів громади також просять перекрити крани перед газовими приладами та після завершення робіт допустити працівників "Газмереж" до осель для безпечного відновлення подачі газу. У компанії нагадали, що всі працівники мають службові посвідчення.

Тариф на газ

У липні мешканці Харкова отримуватимуть рахунки за існуючими тарифами. Кабінет Міністрів продовжив дію фіксованих цін на основні комунальні послуги, тому додаткового фінансового навантаження на сімейні бюджети поки не передбачається. Для більшості побутових споживачів ціна на природний газ залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська протягом двох днів 26 та 27 червня завдали масованих ударів по об'єктах Групи Нафтогаз на Харківщині. Під час однієї з атак був пошкоджений вахтовий автобус, який перевозив працівників підприємства. Окупанти застосували щонайменше чотири балістичні ракети, частина з яких була оснащена касетними бойовими частинами. Крім того, російські війська атакували виробничі об'єкти ударними безпілотниками.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині тривають роботи з розмінування територій, які постраждали через бойові дії. За минулий тиждень фахівці обстежили десятки гектарів землі та важливі об’єкти інфраструктури. Загалом вдалося очистити майже 84 гектари території області. Також сапери знешкодили сотні небезпечних предметів.