В Харкові про Бандеролі попереджатимуть за 40 хвилин - Гладких

Богдан Гладких. Фото: Новини.LIVE

В Харкові застосунок "Повітряна тривога" може завчасно попереджати українців про запуски російських ракетно-дронових засобів ураження. Це дасть цивільному населенню більше часу, щоб дістатися до укриття. Йдеться, зокрема, про новий російський гібридний засіб "Бандероль", пуски якого можна зафіксувати ще над територією Росії.

Про це начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких розповів журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Гладких пояснив різницю "Бандеролі" і "Шахеда"

Богдан Гладких поділився з Веронікою Марченко, що російські військові почали застосовувати гібридний засіб ураження "Бандероль". Він здатен самостійно огинати рельєф місцевості, що може ускладнювати його виявлення стандартними засобами радіолокації.

Швидкість такого засобу може становити близько 600–700 км/год. Для порівняння, швидкість звичайного "Шахеда" оцінюється приблизно у 200 км/год, а реактивного — у 320–350 км/год.

"600–700 км — це плюс-мінус як крилата ракета "Калібр" по швидкості. Тобто це, якщо "Шахед" — близько 200 км, реактивний — 320–350 км, то це фактично у два рази швидше, ніж реактивний "Шахед"", — пояснив начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради.

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Українців зможуть попереджати завчасно

Богдан Гладких розповів у інтерв'ю, що запуски таких апаратів можна фіксувати ще над територією Росії. Зокрема, це можливо завдяки спостереженню за ворожими гелікоптерами, з яких можуть здійснюватися пуски.

Це дозволяє завчасно передавати інформацію для оповіщення населення. У результаті push-сповіщення у застосунку "Повітряна тривога" можуть надходити приблизно за 40 хвилин до того, як ціль перетне повітряний простір України.

Такий формат оповіщення має дати цивільному населенню більше часу, щоб залишити небезпечну зону та перейти до укриття.

Водночас мешканцям регіонів важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та після отримання попередження якнайшвидше переходити в безпечне місце.

Останні новини Харкова

Новини.LIVE писали, що в Харкові тимчасово перекрили рух через перехрестя вулиці Золочівської та 1-го Золочівського провулка. Обмеження діятимуть із 29 серпня до вечора 4 вересня. Через проведення робіт шість автобусних маршрутів змінили схеми руху. Водіям рекомендують об’їжджати закриту ділянку прилеглими вулицями, зокрема Самодіяльною, Всеволода Татькова та проспектом Слави.

Новини.LIVE інформували, що в Харкові, що знаходиться приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, функціонує підземний ситуаційний центр. За словами начальника Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдана Гладких, досвід міста у створенні та роботі такого центру вже вивчають представники європейських держав.