В Харькове о «Бандероли» будут предупреждать за 40 минут — Гладких

Богдан Гладких. Фото: Новини.LIVE

В Харькове приложение "Воздушная тревога" может заблаговременно предупреждать украинцев о запусках российских ракетно-дроновых средств поражения. Это даст гражданскому населению больше времени, чтобы добраться до укрытия. Речь идет, в частности, о новом российском гибридном средстве "Бандероль", пуски которого можно зафиксировать ещё над территорией России.

Об этом начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких рассказал журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Гладких объяснил разницу между "Бандеролем" и "Шахедом"

Богдан Гладких сообщил Веронике Марченко, что российские военные начали применять гибридное средство поражения "Бандероль". Оно способно самостоятельно огибать рельеф местности, что может затруднять его обнаружение стандартными средствами радиолокации.

Скорость такого средства может составлять около 600–700 км/ч. Для сравнения: скорость обычного "Шахеда" оценивается примерно в 200 км/ч, а реактивного — в 320–350 км/ч.

"600–700 км — это плюс-минус как крылатая ракета „Калибр“ по скорости. То есть, если „Шахед“ — около 200 км, реактивный — 320–350 км, то это фактически в два раза быстрее, чем реактивный "Шахед", — пояснил начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета.

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Украинцев смогут предупреждать заранее

Богдан Гладких рассказал в интервью, что запуски таких аппаратов можно фиксировать ещё над территорией России. В частности, это возможно благодаря наблюдению за вражескими вертолётами, с которых могут осуществляться пуски.

Это позволяет заблаговременно передавать информацию для оповещения населения. В результате push-уведомления в приложении "Воздушная тревога" могут поступать примерно за 40 минут до того, как цель пересечет воздушное пространство Украины.

Такой формат оповещения должен дать гражданскому населению больше времени, чтобы покинуть опасную зону и перейти в укрытие.

В то же время жителям регионов важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги и после получения предупреждения как можно быстрее переходить в безопасное место.

Последние новости Харькова

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове временно перекрыли движение на перекрестке улицы Золочевской и 1-го Золочевского переулка. Ограничения будут действовать с 29 августа до вечера 4 сентября. В связи с проведением работ шесть автобусных маршрутов изменили схемы движения. Водителям рекомендуется объезжать закрытый участок по прилегающим улицам, в частности по улицам Самодеяльной, Всеволода Татькова и проспекту Славы.

Новини.LIVE писали, что в Харькове, расположенном примерно в 15 километрах от линии боевого столкновения, функционирует подземный ситуационный центр. По словам начальника Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдана Гладких, опыт города в создании и работе такого центра уже изучают представители европейских государств.