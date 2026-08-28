Харківський підземний ситуаційний центр зацікавив європейські країни

Підземні укриття в Харкові. Фото: Харківська міська рада

У Харкові, який розташований приблизно за 15 кілометрів від лінії бойового зіткнення, працює підземний ситуаційний центр. Начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких заявив, що досвід міста вже вивчають представники європейських країн.

Про це Гладких розповів журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Ситуаційний центр працює під землею

За словами Гладких, харківський ситуаційний центр є унікальним за своїм функціоналом. Подібні об'єкти є й в інших містах, однак саме такий формат роботи, як у Харкові, за його словами, в Україні єдиний.

Гладких зазначив, що до міста приїжджали делегації з інших українських міст, а також представники країн Європейського Союзу. Їх цікавило, як такий центр може повноцінно працювати в умовах близькості до фронту.

"Європейські країни, бачивши наш досвід, свої ситуаційні центри зараз переносять під землю", — розповів начальник Департаменту надзвичайних ситуацій.

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Він пояснив, що повномасштабна війна продемонструвала необхідність розміщувати такі об'єкти у захисних спорудах. Ситуаційні центри є критично важливими пунктами управління, які мають залишатися працездатними навіть під час атак.

Як створювали центр у Харкові

За словами Гладких, ідею створення ситуаційного центру в Харкові почали реалізовувати ще у 2017 році. Тоді Ігор Терехов, який працював першим заступником міського голови, був одним з ініціаторів проєкту.

Спочатку центр планували побудувати біля харківського аеропорту. Йшлося про сучасну двоповерхову скляну будівлю, однак після початку повномасштабної війни підхід до таких об'єктів змінився.

"Війна все-таки показала, що такі саме центри повинні знаходитись в захисних спорудах, що це пункти управління, які є критичними", — зазначив Гладких.

Він також наголосив, що для роботи такої системи важливою є підтримка міського керівництва. За його словами, без відповідної підтримки ситуаційний центр не зміг би працювати належним чином.

Центри мають працювати цілодобово

Гладких підкреслив, що ситуаційні центри повинні забезпечувати безперервне управління та координацію дій під час надзвичайних ситуацій.

За його словами, такі пункти управління мають працювати 24 години на добу сім днів на тиждень як під час війни, так і в мирний час. Їхнє головне завдання — забезпечувати безпеку населення та стійкість роботи міських служб.

Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов виступив за зміни у мобілізаційних процесах. Він заявив, що силові затримання громадян та "бусифікація" дискредитують Збройні сили України, підривають довіру до держави та негативно впливають на імідж країни.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські війська вдарили по автозаправній станції у Слобідському районі Харкова. Внаслідок атаки спалахнула пожежа, є загиблий та постраждалі, а на місці працювали рятувальники й інші екстрені служби.