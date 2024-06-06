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Готував окупацію Вовчанська — СБУ затримала російського інформатора

6 червня 2024 11:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Вовчанську викрили російського агента
Затриманий агент Росії. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Служба безпеки України затримала російського інформатора у Харківській області. Він шпигував за локаціями українських військ, які обороняють Вовчанськ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 6 червня.

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Російський агент відстежував точний час та напрямки польотів ударних гелікоптерів ЗСУ, які прикривають сухопутні підрозділи. Також росіян цікавили бойові позиції аеророзвідки та важкої артилерії, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів.

"Розвіддані потрібні були рашистам для нових спроб захоплення міста та подальшого просування на Харківському напрямку", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що для виконання завдання ворога інформатор обходив територію Вовчанська та прилеглих селищ та фіксував геолокації українських оборонців. Водночас він випитував інформацію у місцевих під час розмов на побутові теми.

"Потім він телефоном доповідав отримані відомості російській спецслужбі", — зазначили в СБУ.

СБУ викрила агента Росії, провела комплексні заходи для убезпечення українських військ та потім затримала зловмисника у нього вдома. Було встановлено, що чоловік є ідейним прихильником рашизму. Його дистанційно завербувала воєнна розвідка Росії ще у 2023 році.

Зловмиснику повідомили про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, він перебуває під вартою. Поплічнику ворога загрожує до восьми років ув'язнення.

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Скриншот допису СБУ
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Скриншот допису СБУ

Раніше СБУ затримала ще одного інформатора РФ. Зрадник таємно спостерігав за локаціями підрозділів ЗСУ, що обороняють Харків.

Також ми писали, що на Одещині правоохоронці викрили ворожого агента, який підпалював енергетичні об'єкти регіону. 

окупанти
ФСБ
Колаборант
війна в Україні
Росія
ЗСУ

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