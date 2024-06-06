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Готовил оккупацию Волчанска — СБУ задержала российского информатора

6 июня 2024 11:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Волчанске разоблачили российского агента
Задержанный агент России. Фото: СБУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Харьковской области. Он шпионил за локациями украинских войск, которые обороняют Волчанск.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 6 июня.

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Российский агент отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые прикрывают сухопутные подразделения. Также россиян интересовали боевые позиции аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

"Разведанные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения по Харьковскому направлению", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что для выполнения задачи врага информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков и фиксировал геолокацию украинских защитников. В то же время, он расспрашивал информацию у местных во время разговоров на бытовые темы.

"Потом он по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе", — отметили в СБУ.

СБУ разоблачила агента России, провела комплексные меры по обезопасению украинских войск и затем задержала злоумышленника у него дома. Было установлено, что мужчина является идейным приверженцем рашизма. Его дистанционно завербовала военная разведка России еще в 2023 году.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, он находится под стражей. Приспешнику врага грозит до восьми лет заключения.

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Скриншот поста СБУ
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Скриншот поста СБУ

Ранее СБУ задержала еще одного осведомителя РФ. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений ВСУ.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона.

оккупанты
ФСБ
Коллаборант
война в Украине
Россия
ВСУ

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