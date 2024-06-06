В Волчанске разоблачили российского агента

Задержанный агент России. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала российского информатора в Харьковской области. Он шпионил за локациями украинских войск, которые обороняют Волчанск.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 6 июня.

Читайте также:

На Харьковщине задержали российского информатора

Российский агент отслеживал точное время и направления полетов ударных вертолетов ВСУ, которые прикрывают сухопутные подразделения. Также россиян интересовали боевые позиции аэроразведки и тяжелой артиллерии, которые держат под огневым контролем штурмовые группы оккупантов.

"Разведанные нужны были рашистам для новых попыток захвата города и дальнейшего продвижения по Харьковскому направлению", — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что для выполнения задачи врага информатор обходил территорию Волчанска и близлежащих поселков и фиксировал геолокацию украинских защитников. В то же время, он расспрашивал информацию у местных во время разговоров на бытовые темы.

"Потом он по телефону докладывал полученные сведения российской спецслужбе", — отметили в СБУ.

СБУ разоблачила агента России, провела комплексные меры по обезопасению украинских войск и затем задержала злоумышленника у него дома. Было установлено, что мужчина является идейным приверженцем рашизма. Его дистанционно завербовала военная разведка России еще в 2023 году.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, он находится под стражей. Приспешнику врага грозит до восьми лет заключения.

Скриншот поста СБУ

Скриншот поста СБУ

Ранее СБУ задержала еще одного осведомителя РФ. Предатель тайно наблюдал за локациями обороняющих Харьков подразделений ВСУ.

Также мы писали, что в Одесской области правоохранители разоблачили вражеского агента, который поджигал энергетические объекты региона.