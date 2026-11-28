Місто ввечері під час відключення електроенергії. Фото: Reuters

У суботу, 28 листопада, у Харкові та області вимикатимуть світло протягом усієї доби за вказівкою Національної енергетичної компанії "Укренерго". Причиною обмежень стала складна ситуація в енергосистемі України через російські обстріли. Відключення торкнуться всіх 12 підчерг споживачів.

Про це повідомили в АТ "Харківобленерго", передає Новини.LIVE.

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Повідомлення Харківобленерго. Скриншот: t.me/kharkivenergy

Графіки відключень світла на Харківщині 28 листопада

Найбільше обмежень передбачено для споживачів підчерги 4.2. Їм вимикатимуть електроенергію чотири рази за добу. Натомість найменше часу без світла проведуть споживачі підчерг 5.1 та 5.2 — по чотири з половиною години.

Години відсутності електроенергії з урахуванням часу на перемикання:

1.1 — 07:00–10:30, 16:00–21:00;

1.2 — 07:00–10:30, 16:00–21:00;

2.1 — 07:00–10:30, 17:30–21:00;

2.2 — 07:00–10:30, 14:00–16:00, 17:30–21:00;

3.1 — 10:30–14:00, 21:00–24:00;

3.2 — 10:30–14:00, 21:00–24:00;

4.1 — 00:00–03:30, 10:30–14:00, 17:30–24:00;

4.2 — 00:00–03:30, 08:00–14:00, 17:30–20:00, 21:00–24:00;

5.1 — 06:00–07:00, 14:00–17:30;

5.2 — 06:00–07:00, 14:00–17:30;

6.1 — 03:30–07:00, 14:00–17:30, 21:00–24:00;

6.2 — 03:30–07:00, 10:30–17:30.

Дізнатися свою чергу відключень за адресою проживання можна за посиланням.

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Для промислових підприємств та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

"Ситуація в енергосистемі постійно змінюється, тож слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах "Харківобленерго", — наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у грудні тарифи на електроенергію, газ та опалення для жителів Харкова залишаться незмінними. Водночас вартість водопостачання у місті зросла ще восени.

Також ми інформували про те, що ввечері 27 листопада російські війська продовжували атакувати Лозівську громаду. Внаслідок ударів по житлових будинках, підприємствах та об'єктах критичної інфраструктури виникли пожежі. Частина мешканців громади залишилася без світла.