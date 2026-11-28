Рятувальники на місці російської атаки. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Увечері в п'ятницю, 27 листопада, російські війська продовжували атакувати Лозівську громаду Харківської області. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. У громаді виникли пожежі, частина мешканців залишилася без електроенергії.

Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський у Facebook, передають Новини.LIVE.

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Будинок, охоплений вогнем після обстрілу Лозівської громади. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Що відомо про атаку на Лозівську громаду

За словами міського голови, росіяни завдають ударів по громаді протягом багатьох годин.

"Ворожа атака на Лозівську громаду триває вже 14-ту годину. Попередньо зафіксували більше 10 прильотів. Є постраждалі і поранені. Пошкоджені будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури", — зазначив Зеленський.

Кількість постраждалих та інформацію про їхній стан міський голова поки не уточнив.

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Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки на Лозівську громаду. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Відключення світла у Лозівській громаді

Через перебої з електропостачанням комунальні служби перейшли на альтернативні джерела живлення.

На момент повідомлення загроза нових ударів зберігалася. Зеленський закликав мешканців берегти себе та своїх близьких.

Ліквідація пожежі, яка виникла внаслідок російської атаки на Харківщині. Фото: facebook.com/SergiySelenskyy

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 26 листопада російський безпілотник влучив у головний корпус Харківського авіаційного інституту. Чотирьох працівників закладу госпіталізували.

Також ми інформували про те, що 1 грудня у семи населених пунктах Золочівської громади на Харківщині на дев'ять годин припинять подачу газу через виробничу необхідність. Мешканцям необхідно підготувати оселі до відновлення газопостачання.