Город вечером во время отключения электроэнергии. Фото: Reuters

В субботу, 28 ноября, в Харькове и области будут отключать свет в течение суток по указанию Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Причиной ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме Украины из-за российских обстрелов. Отключения коснутся всех 12 категорий потребителей.

Об этом сообщили в АО "Харьковоблэнерго", передает Новини.LIVE.

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Сообщение «Харьковоблэнерго». Скриншот: t.me/kharkivenergy

Графики отключений света в Харьковской области 28 ноября

Наибольшие ограничения предусмотрены для потребителей подгруппы 4.2. Им будут отключать электроэнергию четыре раза в сутки. Зато меньше всего времени без света проведут потребители подгрупп 5.1 и 5.2 — по четыре с половиной часа.

Часы отсутствия электроэнергии с учётом времени на переключение:

1.1 — 07:00–10:30, 16:00–21:00;

1.2 — 07:00–10:30, 16:00–21:00;

2.1 — 07:00–10:30, 17:30–21:00;

2.2 — 07:00–10:30, 14:00–16:00, 17:30–21:00;

3.1 — 10:30–14:00, 21:00–24:00;

3.2 — 10:30–14:00, 21:00–24:00;

4.1 — 00:00–03:30, 10:30–14:00, 17:30–24:00;

4.2 — 00:00–03:30, 08:00–14:00, 17:30–20:00, 21:00–24:00;

5.1 — 06:00–07:00, 14:00–17:30;

5.2 — 06:00–07:00, 14:00–17:30;

6.1 — 03:30–07:00, 14:00–17:30, 21:00–24:00;

6.2 — 03:30–07:00, 10:30–17:30.

Узнать свою очередь отключений по адресу проживания можно по ссылке.

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Для промышленных предприятий и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности.

"Ситуация в энергосистеме постоянно меняется, поэтому следите за обновлениями на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго", — подчеркнули в компании.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в декабре тарифы на электроэнергию, газ и отопление для жителей Харькова останутся неизменными. В то же время стоимость водоснабжения в городе выросла еще осенью.

Также мы сообщали о том, что вечером 27 ноября российские войска продолжали атаковать Лозовскую громаду. В результате ударов по жилым домам, предприятиям и объектам критической инфраструктуры возникли пожары. Часть жителей общины осталась без света.