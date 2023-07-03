"Я патріотично налаштований": харківський таксист вибачився за свої слова про "неіснуючу" Україну

Харківський таксист В'ячеслав, який посварився з пасажиркою. Фото: скріншот з відео

Харківський таксист В'ячеслав, який посварився з пасажиркою, якій не сподобалося чути пісні російських виконавців під час під час поїздки, записав вибачення українською мовою. Чоловік стверджує, що він підтримує Україну та різко негативно ставиться до Росії.

Відео вибачення харків'янина опублікували у соцмережах.

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Конфлікт у таксі

Харків'янка опублікувала відео конфлікту в себе в Instagram, де чутно, як вона просить таксиста вимкнути російську музику, але таксист ігнорує, розпочавши монолог про "російськомовний Харків".

Чоловік розповідав пасажирці, що музика не має стосуватися політики, а суперечки з приводу мови назвав "дурною істерією з патріотизмом". Також на його думку, Харків — це російське місто, а України як такої вже давно не існує.

"Казав, шо Україна — це країна 404, що такої країни вже не існує, бо її всю вже обікрали, шоб я їхала зі "своєю задроченою мовою" на западенщину, і як його задовбала ця "дурна істерія з патріотизмом", — розповіла дівчина.

Вибачення таксиста

Вже на наступну добу в соціальних мережах почало поширюватись відео де герой скандалу заговорив вже українською мовою та вибачався за свої слова.

"Виникла суперечка з пасажиркою щодо російської пісні, яка грала в мене в автівці. В той момент грала пісня Бі-2, яка є іноагентом Російської Федерації та виступає проти війни. Через це я розлютився та сказав слова, які не відображають мою реальну позицію. Я підтримую Україну, я патріотично налаштований та різко негативно ставлюсь до Росії, до її агресії. Приношу щирі вибачення за сказані слова", — стверджує чоловік.

Реакція на вибачення

Про те не всі повірили в щирість слів таксиста та обурились, що немає жодного слова про притягнення його до відповідальності. Координаторка проєкту "Деколонізація. Україна" Мілла Денчик заявила, що ще буде звертатися до СБУ за поясненнями.

"Конфліктом він вважає те, що дівчина замовивши таксі попросила вимкнути російську музику. А замість того, щоб це зробити, ми всі почули "чудовий" монолог ненависті до української мови, західної частини країни, України як держави. Ну буває, обурився дядька, що не дали хороших русскіх послухати", — пише громадська діячка.

Нагадаємо, що прокуратура Харківської області направила до суду обвинувальний акт щодо 37-річного чоловіка. Його звинувачують у багаторазовому поширенні матеріалів, у яких виправдовується та заперечується збройна агресія Росії проти України, а також прославляються її учасники.

Також ми писали про те, у Харкові викрили чергового шанувальника "руського миру". Чоловік казав, що "Крим належать Росії", та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне "освобождение Украины".