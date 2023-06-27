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У Харкові викрили чергового шанувальника "руського миру"

27 червня 2023 13:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові викрили чергового любителя "руського миру"
На чоловіка вдягають кайданки (ілюстративне фото) Фото: pxhere.com
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці викрили харків‘янина, який публічно підтримував дії РФ. Немишлянська окружна прокуратура повідомила про підозру 56-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Дізнанням встановлено, що торік у листопаді чоловік перебував в одному зі спортивних залів м. Харкова. Під час тренування він вступив у словесну перепалку з іншими відвідувачами через політичні погляди. 

Затриманий харків‘янин, який публічно підтримував дії РФ. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram 

"Харків’янин почав казати, що "Крим належать Росії", та мріє, щоб якомога швидше відбулось повне "освобождение Украины", — розповідають у прокуратурі. 

На цьому прокремлівський шанувальник не зупинився. Він додав, що смерті українців — це "витрати війни". 

Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, що СБУ викрила у Харкові інтернет-агітатора, який підтримував збройну агресію Росії. Колаборант виставив фото з надписом: "Русские идут! Будем воевать до последнего украинца". 

Також ми розповідали, що на Харківщині судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоохоронному органі. За інформацією слідства, під час окупації Ізюму у 2023 році троє чоловіків пішли працювати до незаконного правоохоронного органу — "Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области".

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