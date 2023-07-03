"Я патриотически настроен": харьковский таксист извинился за свои слова о "несуществующей" Украине

Харьковский таксист Вячеслав, поссорившийся с пассажиркой. Фото: скриншот с видео

Харьковский таксист Вячеслав, поссорившийся с пассажиркой, которой не понравилось слышать песни российских исполнителей во время поездки, записал извинения на украинском языке. Мужчина утверждает, что он поддерживает Украину и резко отрицательно относится к России.

Видео прощения харьковчанина опубликовали в соцсетях.

Читайте также:

Конфликт в такси

Харьковчанка опубликовала видео конфликта у себя в Instagram, где слышно, как она просит таксиста выключить российскую музыку, но таксист игнорирует, начав монолог о "русскоязычном Харькове".

Мужчина рассказывал пассажирке, что музыка не должна касаться политики, а споры по поводу языка назвал "дурацкой истерией с патриотизмом". Также, по его мнению, Харьков — это российский город, а Украины как таковой уже давно не существует.

"Говорил, что Украина — это страна 404, что такой страны уже не существует, потому что ее всю уже обокрали, чтобы я ехала со "своим дротом" на западенщину, и как его задолбала эта "глупая истерия с патриотизмом", — рассказала девушка.

Извинения таксиста

Уже на следующие сутки в социальных сетях начало распространяться видео, где герой скандала заговорил уже на украинском языке и извинялся за свои слова.

"Возник спор с пассажиркой по поводу российской песни, которая играла у меня в автомобиле. В тот момент играла песня Би-2, которая является иноагентом Российской Федерации и выступает против войны. Поэтому я разозлился и сказал слова, которые не отражают мою реальную позицию. Я поддерживаю Украину, я патриотически настроен и резко негативно отношусь к России, к ее агрессии. Приношу искренние извинения за сказанные слова", — утверждает мужчина.

Реакция на извинения

Не все поверили в искренность слов таксиста и возмутились, что нет ни единого слова о привлечении его к ответственности. Координатор проекта "Деколонизация. Украина" Милла Денчик заявила, что еще будет обращаться в СБУ за объяснениями.

"Конфликтом он считает то, что девушка заказав такси попросила выключить российскую музыку. А вместо того, чтобы это сделать, мы все услышали "прекрасный" монолог ненависти к украинскому языку, западной части страны, Украины как государства. Ну бывает, возмутился дядя, что не дали хороших русских послушать", — пишет общественный деятель.

Напомним, что прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в многократном распространении материалов, в которых оправдывается и отрицается вооруженная агрессия России против Украины, а также прославляются ее участники.

Также мы писали о том, что в Харькове разоблачили очередного поклонника "русского мира". Мужчина говорил, что "Крым принадлежат России", и мечтает, чтобы как можно скорее произошло полное "освобождение Украины".